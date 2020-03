Der Stadtteil Schönwalde I wird einen weiteren Kreisel erhalten. Dazu haben die Arbeiten in der Lomonossowallee begonnen. Ein weiteres Bauprojekt startet in der Straße Am Elisenpark, andere Maßnahmen werden fortgesetzt, darunter die Erneuerung der Mühlenstraße in Greifswalds Innenstadt.