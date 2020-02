Bauarbeiten in Greifswald: Diese Straße wird bald gesperrt

Greifswald

Einige Greifswalder Autofahrer müssen sich ab kommender Woche wieder auf Umleitungen und Umwege gefasst machen. Die Bauarbeiten im Bereich der Kreuzung Makarenko-Straße/Ernst-Thälmann-Ring werden fortgesetzt. Wegen Umgestaltung der Kreuzung müssen ab dem 12. Februar Straßenabschnitte gesperrt werden, wie die Stadt nun berichtet.

Ab dem 12. Februar muss ein Teil des Ernst-Thälmann-Rings wegen weiteren Bauarbeiten gesperrt werden.

Stadt will sichere Wege für angrenzende Schulen bauen

Sowohl die Fahrbahnen als auch die Gehwege sollen rund um die Kreuzung Makarenko-Straße/Ernst-Thälmann-Ring umfassend ausgebaut werden. Wegen der anliegenden Erich-Weinert-Schule und des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums soll hier insbesondere auf die Gestaltung sicherer Schulwege geachtet werden, beispielsweise mit Mittelinsel, die die Straßenquerung erleichtern, sowie Radschutzstreifen. Darüber hinaus ist vorgesehen, den gesamten Bereich barrierefrei zu gestalten.

Ein Schwerpunkt der Stadt liegt zudem auf den optischen Gestaltungsmöglichkeiten – LED-Leuchten, Bänke, ein begrünter Mittelstreifen, Strauchrabatte und Frühblüher sollen die Kreuzung nach dem Umbau ansprechend aussehen lassen. Auch ein Kunstwerk soll das Areal verschönern. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird eine Tempo-30-Zone eingerichtet.

Die Baukosten für die Stadt betragen ca. 2 Millionen Euro und werden mit Städtebaufördermitteln finanziert. Die Stadtwerke Greifswald investieren ca. 150 000 Euro. Ausführende Firma vor Ort ist die TVS Tief- und Verkehrsbau Stralsund GmbH.

Ausschüsse und Bürgerschaft forderten 2019 abgetrennte Radwege

Bereits im Januar 2019 wurde der Ausbau der Kreuzung Makarenkostraße/Ernst-Thälmann-Ring zum dreiarmigen Knotenpunkt viel diskutiert. Zuletzt stritt man in den Ausschüssen und in der Bürgerschaft erbittert um die Ausgestaltung der Wege für Radfahrer, die Forderung nach abgetrennten Radwegen konnte die Verwaltung nicht erfüllen. Diese seien in Tempo-30-Zonen nicht erlaubt, hieß es.

Von Lena-Marie Walter