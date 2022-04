Greifswald

Wegen Bauarbeiten in der Einsteinstraße müssen sich Anwohner in Schönwalde I in dieser Woche auf Einschränkungen einstellen: Die Straße in der Nähe des Einkaufsmarktes Rewe wird auf einer Länge von 300 Metern von der Lomonossowallee bis zum Gelände der Fischerschule instand gesetzt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Deckenerneuerung erfolgt halbseitig, sodass die Einsteinstraße jeweils als Einbahnstraße geführt wird. Die Arbeiten sollen bis Donnerstag, 14. April, andauern.

Parkplatz wurde erneuert

Am Dienstag, 12. April, muss die Hauptzufahrt von der Einsteinstraße aus zum Rewe und Möwencenter gesperrt werden. Das Areal ist weiterhin über den Karl-Liebknecht-Ring erreichbar. Bereits am Montag wurde der kleinere Parkplatz hinter dem Rewe-Markt gesperrt, um die Fahrstreifen neu zu asphaltieren. Ab Dienstag soll der Parkplatz laut Stadtangaben wieder geöffnet sein. Die Arbeiten werden von der Greifswalder Firma Asa-Bau durchgeführt.

Von chg