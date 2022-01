Grimmen

Die Nachfrage nach Bauland ist sehr groß. Doch es gibt Hoffnung für künftige Häuslebauer – weitere Baugebiete entstehen bereits oder sind geplant.

Hier bekommen Sie einen Überblick.

Erschließung in Abtshagen begonnen

Der ehemalige Eigentümer der Grundstücke, Manfred Fracke, und Bürgermeister Frederic Beeskow kurz vor dem Beginn der Erdarbeiten. Quelle: Almut Jaekel

20 neue Eigenheime können in diesem Jahr in Abtshagen in der Gemeinde Wittenhagen gebaut werden. Die Erschließung für den ersten Teil des Baugebietes in Richtung Franzburg begann bereits Ende November 2021.

Zunächst war allerdings lediglich der Bagger im Einsatz –um die Erschließung für die ersten acht Eigenheime voranzutreiben. Im Anschluss werden weitere zwölf Baugrundstücke gleich nebenan für den Bau von Einfamilienhäusern vorbereitet. Allerdings seien bereits alle 20 Baumöglichkeiten vergeben.

„Unser Wunsch war es, hier in der ländlichen Region auch ländliche Grundstücke anzubieten“, sagt Bürgermeister Frederic Beeskow und ist froh, dass das mit Grundstücksgrößen zwischen 700 und knapp 1000 Quadratmetern gelungen ist. So könne jeder, der möchte, neben dem Haus auch Terrasse, Spielplatz oder Carport planen.

Möglich war das, weil der bisherige Eigentümer der Flächen, Manfred Fracke, insgesamt etwa 1,8 Hektar an die E & S Projektentwicklungs- und Projektvermittlungs GmbH abgegeben hat, die die Grundstücke nun vorbereitet.

Weitere Baugrundstücke in Wittenhagen

Außerdem steht ein weiteres Bebauungsgebiet der Gemeinde direkt in Wittenhagen für zwölf Häuser kurz vor der Genehmigung. Einen Teil davon bietet die Gemeinde direkt an.

Was die Baugrundstücke dort kosten werden, stehe noch nicht fest, aber die Vergabe werde in einem sogenannten Bieterverfahren erfolgen – weil es mehr Anfragen als Angebote gebe, informiert Bürgermeister Beeskow.

Mehr Eigenheimbau in Sundhagen

2021 wurden in der Gemeinde Sundhagen 42 Bauanträge für den Bau von Einfamilienhäusern gestellt. Dazu kommen Anträge für sechs Doppelhäuser und drei Mehrfamilienhäuser.

Es gab 39 sonstige Bauanträge – beispielsweise für Carports, Garagen, Nebengebäude oder Wintergärten“, informiert Bauamtsleiter Andreas Bohl. „Insgesamt wurden 90 Bauanträge und Bauvorbescheide für die Gemeinde von uns im Amt Miltzow bearbeitet“, sagt Bohl.

Das Eigenheimgebiet in Reinkenhagen soll neben dem Schulzentrum erweitert werden. Quelle: Almut Jaekel

„Und das, obwohl das alles lediglich Lückenbebauungen sind und neue B-Pläne derzeit noch brachliegen“, sagt Krüger. Er meint zwei fertige Baugebiete in Stahlbrode und ein weiteres in Brandshagen entlang der Straße in Richtung Niederhof, wo gegenüber der jüngsten Brandshagener Eigenheimsiedlung zukünftig ebenfalls 30 neue Häuser entstehen könnten.

Auch die zweite Ausbaustufe für das Reinkenhagener Wohngebiet soll kommen. Dieses Baugebiet schließt sich an das jetzige Gebiet in Richtung Schule an.

Im Stahlbroder Baugebiet „Zum Hafen“ handelt es ich um acht Bauplätze. Dort hängt der mögliche Baubeginn davon ab, wann die Stadt Greifswald die Flächen vergibt. Im Gebiet „Küstenweg“ – ebenfalls in Stahlbrode – geht es um 29 Bauplätze, in Reinkenhagen um weitere 28.

Die Quadratmeterpreise in allen Gebieten, die Häuslebauer in spe bei Interesse berappen müssen, stehen noch nicht fest, weil entweder – wie in Stahlbrode – die Stadt Greifswald Eigentümer oder die Erschließung noch nicht erfolgt ist und somit diese Kosten derzeit noch ermittelt sind.

Grimmen: Wohngebiet „Am Tierpark“ wird wachsen

Nach diesem ersten Abschnitt des Baugebietes Hoikenrade sollen dort weitere 20 Eigenheime entstehen. Quelle: Almut Jaekel

Mit bis zu 20 Häusern soll in diesem Jahr das neue Wohngebiet „Am Tierpark“ in Grimmen erweitert werden. Dort, wo bis vor wenigen Jahren oder sogar Monaten viele Laubenpieper eine Parzelle hatten, soll nun weitere Eigenheime entstehen. Gärten standen leer, die Fläche wurde bereits zum Bauland umgewandelt.

Erschließungskosten gestiegen

Derzeit werden Bauwillige, die bereits vorher ihr Interesse bekundet hatten, angeschrieben. „Wir gehen davon aus, dass im Sommer die Bautätigkeiten dort beginnen werden“, sagt Grimmens Bürgermeister Marco Jahns.

Die Erschließungskosten waren für die Erweiterungsfläche des Wohngebietes höher als beim ersten Bauabschnitt. Damals lag der Preis für die Bauherren bei rund 65 Euro je voll erschlossenen Quadratmeter Bauland „Das Interesse ist sehr groß – es gibt im Bauamt eine Warteliste“, informiert Jahns.

Süderholz: Lückenbebauung möglich

Keinen neuen Bebauungsplan gibt es aktuell in der Gemeinde Süderholz. „Alles, was wir an Bauland haben, ist schon fast weg. Ein bis zwei Grundstücke sind noch am Wührweg in Neuendorf übrig“, erklärt Alexander Benkert, Bürgermeister der Gemeinde Süderholz.

Aber es gebe noch private Grundstückseigentümer, die Bauland für sogenannte Lückenbebauungen anbieten und verkaufen wollen. Das geschehe gemäß der Abrundungs- und Ergänzungssatzung der Gemeinde. Beispielsweise im Ortsteil Wüsteney werden so fünf bis sechs Grundstücke entstehen, die noch nicht vollständig parzelliert sind. Aus diesem Grund könnten dort erst 2023 Grundstücke erworben werden.

Weitere B-Pläne für Dönnie und Grischow seien noch in Arbeit. Auch an der Dörpallee in Neuendorf werde ein B-Plan aufgestellt. Ein älterer Bebauungsplan existiert noch aus der Altgemeinde Kandelin an der Lindenallee im Anschluss an die alte Dorfstraße.

Das Areal wird auf etwa 20 000 Quadratmeter geschätzt und es gebe einen privaten Interessenten, der den Rohpreis des Baulandes schätzen lässt. In acht bis zehn Grundstücke soll das Gebiet voraussichtlich abgesteckt werden können.

Bürgermeister Benkert: Leute wollen aufs Land

Für die Gemeinde sei es durch die Regionalplanung, die sich eher auf die umliegenden Städte konzentriert, schwierig, neue Bauflächen zu erschließen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Anfragen haben wir genug, der Bedarf ist da. Aber uns muss auch die Möglichkeit gegeben werden, ganz neue Baugebiete auszuweiten und die Entwicklung der Ortsteile zu unterstützen“, erklärt Benkert und ergänzt: „Unser Glück sind die Altbestände. Aber um die Struktur der Gemeinde zu erhalten und langfristig zu sichern, muss der Zuzug ermöglicht werden. Die Leute wollen ja aufs Land.“

Von Almut Jaekel, Christin Assmann und Raik Mielke