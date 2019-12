Bauern-Flashmob am Ziesaberg

Wolgast

Fünf landwirtschaftliche Höfe rund um Wolgast beteiligten sich am frühen Mittwochabend mit neun Traktoren an einem Flashmob gegen das Agrarpaket der Bundesregierung. Die Traktoren hatten sich auf einer Wiese an der B 111 gegenüber der Einfahrt zum Ziesaberg postiert. Wilken Holzhausen aus Netzeband sagte, dass fern jeder wissenschaftlichen Erkenntnis über die Produktionsmethoden der Bauern entschieden und ihnen kein Mitspracherecht eingeräumt werde. „Wir nehmen nicht mehr willenlos hin, dass wir zum Buhmann der Nation gemacht und mit immer neuen Reglementierungen belegt werden“, sagte er. Gleichzeitig bekundeten die Landwirte der Region mit dem Flashmob ihre Unterstützung für die holländischen Landwirte, die sich massiven Auflagen der dortigen Regierung ausgesetzt sehen.

Von Cornelia Meerkatz