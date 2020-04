Baumarktöffnungen in Greifswald: Ansturm geringer als erwartet

Greifswald

Die Sonne scheint, das Wetter könnte für Gartenfreunde und Heimwerker nicht besser sein. Der Frühling ist im vollen Gange. Zum Leidwesen vieler hatten die Baumärkte in der Region wegen der Corona-Pandemie seit knapp einem Monat geschlossen. Seit Samstagvormittag können sich Kunden in der Hansestadt nun aber wieder mit Blumen, Malerfarbe oder Holz eindecken. Händler fürchteten einen großen Ansturm, dieser blieb aber weitestgehend aus.

Harald Möller aus Loitz freute sich darüber, Samstagvormittag wieder im Baumarkt einkaufen zu können. Da er aufgrund der derzeitigen Situation viel Zeit zuhause verbringe, könnte er einige Projekte abarbeiten, die schon länger geplant sind. „Ich hatte echt Glück und musste nur kurz in der Schlange stehen“, sagte der 58-Jährige, als er aus dem Toom-Baumarkt in Neuenkirchen kam. Es sei ein entspanntes Einkaufen gewesen, alle hätten sich an den Abstand gehalten und einen Einkaufswagen mit sich geführt. „Wir arrangieren uns ja alle mit der Situation“, so Möller.

Harald Möller aus Loitz kann nun an seinen Projekten zuhause weiter arbeiten. Quelle: Stefanie Ploch

Nur kurze Schlangen im Toom-Baumarkt

Wenn die Kunden in Neuenkirchen den Markt betreten wollten, so wurden diese durch ein Absperrband zum Eingang geleitet, zusätzlich gab es Abstandsmarkierungen auf dem Boden. Ab und an entstand am Eingang eine kurze Schlange, doch lange mussten die Kunden nicht warten. Mit Holzbrettern, Sand für den Sandkasten oder Badarmaturen gingen diese anschließend wieder zufrieden nach Hause.

„Es ist nicht so voll wie an einem gewöhnlichen Sonnabend“, fand Conny Aderhold, der in der Nähe von Greifswald wohnt. Für ihn und seine Frau Claudia ging es am Vormittag spontan nach Neuenkirchen, denn das Gewächshaus wartet darauf, bepflanzt zu werden. Auch die beiden hätten mit mehr Andrang gerechnet. In den vergangenen Wochen hätten sie die Möglichkeit genutzt, online Bestellungen zu tätigen und diese im Markt abzuholen. „Das war sehr unkompliziert, weil man auch per Mail informiert wurde, wenn man die Sachen abholen konnte.“

Der Eingang des Toom-Baumarktes in Neuenkirchen wurde mit Absperrband geteilt. Um in den Markt zu kommen, musste man zunächst an der Einkaufswagenausgabe vorbei. Quelle: Stefanie Ploch

Auch Günter Zielke war gleich am Samstagvormittag im Baumarkt. Er hätte schon lange darauf gewartet, dass er sich bunte Blumen für seinen Garten kaufen kann. „Ich habe schon befürchtet, dass der Frühling vorbei ist, wenn der Markt wieder öffnet und mein Garten dann noch nicht fertig ist“, so der 83-Jährige. Doch Günter Zielke hatte Glück – in seinen Garten kann nun der Frühling vollständig Einzug finden, wie der Greifswalder sagte.

Verständnisvolle Kunden bei Obi

Der Obi-Markt im Greifswalder Elisenpark bot ein ähnlich entspanntes Bild. In einer Schlange warteten die Kunden darauf, einen der 50 Einkaufswagen zu bekommen. Denn nur mit diesem durfte der Laden betreten werden. Als Millie Heitmann in den Baumarkt wollte, musste sie nur kurz warten, wie sie nach ihrem Einkauf sagte. Blumen, Farbe sowie ein Schleifgerät landeten im Einkaufswagen der Greifswalderin. Denn ihre Gartenlaube wartet schon darauf, verschönert zu werden. In den vergangenen Wochen hatte sie online bestellt und sich die Waren im Markt abgeholt. „Das ging ganz gut und man hatte einen Überblick darüber, wie viele Artikel im Markt noch verfügbar sind“, sagte sie. Über die Möglichkeit war sie dankbar, freut sich dennoch, nun wieder direkt im Markt einkaufen zu können.

Die Schlange vor dem Obi-Markt war zeitweise etwas länger. 50 Kunden durften zeitgleich in den Markt. Quelle: Stefanie Ploch

Obi-Marktleiter Axel Kostbade bestätigte, dass viele Greifswalder die Bestellmöglichkeit genutzt hätten. „Mit solch einem Ansturm hatten wir anfangs nicht gerechnet“, sagte er. „Deswegen hat es manchmal etwas länger gedauert, bis die Bestellungen zusammengepackt waren.“ Dennoch hätten sich seine Mitarbeiter nicht entmutigen lassen, auch die Kunden zeigten viel Verständnis. Nun ist der Marktleiter wieder froh, den Markt öffnen zu können - auch, wenn die Entscheidung der Landesregierung relativ kurzfristig fiel. „Ich habe erst am Donnerstag davon erfahren, dass wir Samstag wieder öffnen können“, sagte Kostbade. Weil der Greifswalder Obi-Markt mit ausgewählten Artikeln andere, geöffnete Märkte unterstützte, sei es am Tag der Wiedereröffnung zu einigen Lücken im Sortiment gekommen. „Dennoch sind wir verkaufsfähig und frische Blumen sind auch innerhalb eines Tages geliefert worden“, freute sich der Marktleiter. Und damit ist er nicht alleine. So wie Millie Heitmann verließen viele Kunden den Baumarkt mit Gartenartikeln.

Von Stefanie Ploch