Heringsdorf

„Der Ausblick ist fantastisch. Dass Usedom so grün ist, das war mir gar nicht so bewusst“, sagt Bernd Bayerköhler von der Erlebnis Akademie AG aus Bad Kötzting. Den exklusiven Blick von der 33 Meter hohen Aussichtsplattform sollen spätestens ab Mai 2021 auch die Besucher genießen, wenn der Baumwipfelpfad Usedom am Heringsdorfer Bahnhof eröffnet wird. Baustart war im Februar 2020.

Die Bauarbeiten gehen zügig voran: „Turm und Pfad sind weitgehend fertiggestellt. Auch das Besucherzentrum mit Restaurant, Shop, Büro- und Sanitärräumen nähert sich dem Ende der Rohbauphase, sodass ab Mitte November mit dem Innenausbau begonnen werden kann, bevor dann ab Februar oder März die Außenanlagen vorbereitet werden. Damit haben wir einen großen Schritt in Richtung Eröffnung im Frühjahr 2021 gemacht“, so Bayerköhler. Die Bauarbeiten seien durch die gegenwärtigen Pandemie-Einschränkungen nicht beeinträchtigt. Schon während des ersten Lockdowns konnte auf der Baustelle gearbeitet werden.

Fünfte Pfad auf deutschem Boden

Usedom ist damit der fünfte Baumwipfelpfad der bayerischen Erlebnis Akademie AG auf deutschem Boden. Weitere Anlagen befinden sich an der Saarschleife, im Bayerischen Wald, im Schwarzwald und Prora auf Rügen. Zudem betreibt die Firma Pfade in Tschechien, Slowenien und der Slowakei. Gegenwärtig sind aber alle wegen der Corona-Pandemie geschlossen.

Das Eingangsgebäude mit dem Aufzug ist im Rohbau bereits fertig. Quelle: Henrik Nitzsche

Der viereckige Aussichtsturm des neuen Baumwipfelpfades, der der alten „Bismarckwarte“ nachempfunden ist, hat inzwischen auf der obersten Turmplattform ein 25 Quadratmeter großes begehbares Netz bekommen. Der Pfad, der in bis zu 23 Metern Höhe zwischen den Baumwipfeln durch den Wald führt, ist bereits sichtbar und steht kurz vor der Fertigstellung.

Anfang des kommenden Jahres folge die Errichtung der didaktischen Lern- und Erlebnisstationen, die sich entlang des Pfades befinden und Wissenswertes aus den Bereichen Umweltbildung und Naturpark Usedom vermitteln. An verschiedenen Erlebnisstationen sind Balancierelemente vorgesehen.

Unternehmen aus Bayern investierte acht Millionen Euro

„Aufgrund der geringen Steigung ist der 1350 Meter lange Pfad später auch für Besucher mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrer leicht zugänglich“, informiert Pressesprecherin Patrizia Müller. Das Unternehmen aus Bayern investiere rund acht Millionen Euro. 24 Arbeitskräfte sollen hier einen Job bekommen.

Als Besucherparkplatz für den Baumwipfelpfad wird der Grenzparkplatz in Ahlbeck ausgewiesen. Laut Heringsdorfs Bauamtsleiter Andreas Hartwig hält das Bauamt des Landkreises den Parkplatz an der Grenze von der Entfernung her für angemessen. Ob die Gäste das auch so sehen, muss man abwarten.

Pfadgäste sollen Grenzparkplatz nutzen

Bernd Bayerköhler steht hinter der Entscheidung: „Wir werden in den nächsten Wochen das Gespräch mit den Vertretern des öffentlichen Personennahverkehrs und den Betreibern der Bimmelbahnen suchen, um eine gute Lösung zu finden, wie wir die Besucher vom Grenzparkplatz zum Baumwipfelpfad bekommen.“

Weitere Parkmöglichkeiten soll es aber auch am Pfad geben. „Für ein Parkhaus wollen wir in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes für das nächste Jahr drei Millionen Euro einstellen“, sagt Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann.

Das Parkhaus ist nur ein Teil der geplanten Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes in Heringsdorf. Die ist notwendig, weil die Verkehrsanforderungen an diesen Bereich, in den die Friedenstraße, der Waldbühnenweg und die Straße zum Bahnhof einmünden, gestiegen sind. Der Verkehr auf der L 266 nimmt ständig weiter zu. Busparkplätze, Möglichkeiten zum Abstellen von Fahrrädern und weitere Pkw-Parkplätze werden mit der Eröffnung des Baumwipfelpfades gebraucht.

„Dazu gehört auch die gesamte Eingangssituation zum Pfad. Im nächsten Jahr soll die Planung stehen, damit wir die Ausschreibung realisieren können. Bis dahin müssen wir mit einer Interimslösung leben“, sagt Hartwig.

Von Henrik Nitzsche