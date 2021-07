Greifswald

Greifswalder kennen das Phänomen: Wer umziehen will, muss schnell, flexibel oder kompromissbereit sein. Oder einfach Glück haben. Wohnungen von einem bis fünf Zimmer, ob mit oder ohne Balkon, in ruhiger Lage oder mitten in der Innenstadt sind rar. Um steigende Mieten zu vermeiden, führte die Stadt vor einigen Jahren sogar die Mietpreisbremse in Greifswald ein.

Doch wirkliche Entlastungen schaffen können nur neue Angebote für die stetig wachsende Bevölkerung der Hansestadt. Eines der am meisten versprechenden Projekte entsteht gerade in Zusammenarbeit von Wohnungsbaugesellschaft, Wohnungsbaugenossenschaft und privaten Investoren. Weit über 1200 Menschen sollen hier wohnen können.

Das Vorzeigeprojekt Bebauungsplan 55

Zwischen der Marienstraße, An den Wurthen und dem Ryck rollen auf der großen grünen Brachfläche nach Jahren endlich die Bagger. Geplanter Baustart ist Ende 2021 oder im Frühjahr 2022. Bis 2023 sollen auf dem 7,5 Hektar großen Gelände rund 700 Wohnungen für rund 1200 Menschen entstehen, 124 von ihnen werden dann weniger als 7,50 Euro den Quadratmeter kosten – sozialer Wohnungsbau, der ein durchmischtes Viertel garantieren soll.

Das Projekt hat es sogar in eine Datenbank des Bundesbauministeriums geschafft, in der 50 Vorzeigeprojekte mit gelungenen Ansätzen zur Stärkung der Akzeptanz von Neubauvorhaben aus dem Inland und Europa abgebildet sind.

Ein neuer alter Speicher im B-Plan 55a

Direkt angrenzend an Greifswalds Vorzeigeprojekt schließt sich der B-Plan 55a an. Hier stand bis zum Frühjahr 2021 noch der alte Speicher – eines der Wahrzeichen von Greifswald. Weil das alte Getreidesilo nicht mehr gerettet werden konnte, wurde es abgerissen.

Der Besitzer des Grundstücks, das Petruswerk, plant hier groß: 300 bis 400 Wohnungen, ein Hotel mit bis zu 180 Zimmern und Kongresshalle sowie eine Tiefgarage sollen auf dem nun freien Gelände entstehen. Aktuell laufen die Planungen mit dem Architekten, ein Termin für den Baustart gibt es noch nicht.

Neue Wohnungen am Aalbruch

Am Aalbruch, einer Seitenstraße der Grimmer Straße, entstehen besonders verlockende Wohnangebote für Menschen, die sowohl die Nähe zur Innenstadt als auch die Natur schätzen. Beides ist in wenigen Minuten erreichbar. Ein privater Investor baut am Aalbruch aktuell fünf Mehrfamilienhäuser mit je 12 Wohneinheiten. Während einige der Häuser bereits fertig sind, stehen die restlichen kurz vor der Fertigstellung.

Doch auch die Stadt plant mit dem Gebiet. Die Entwicklungsflächen nördlich der Grimmer Straße und westlich der neuen Mehrfamilienhäuser könnten in den kommenden Jahren für neue Eigenheime erschlossen werden. Allerdings versteckt sich hier eine Moorlinse im Boden. Mit einem Pilotprojekt könnte hier Wohnungsbau und Wiedervernässung gleichermaßen vorangetrieben werden.

Nahe der Grimmer Straße, an der Ecke Loitzer Straße/Soldmannstraße ist ebenfalls ein privater Investor aktiv. 44 Wohneinheiten sollen hier in zwei Häusern entstehen.

Masterplan und neue Großbaustelle in der Steinbeckervorstadt

Entlang der Stralsunder Straße in der Steinbeckervorstadt entsteht in den kommenden Jahren viel. 2020 hat die Bürgerschaft den „Masterplan Steinbeckervorstadt“ verabschiedet und damit den Weg für zahlreiche neue Einfamilienhäuser und Wohnungen frei gemacht. Das erste konkrete Projekt entsteht durch einen Privatinvestor direkt am Ryck. Nach dem Abriss des ehemaligen Autohauses sind hier 48 Wohnungen geplant.

Mehrere Bauprojekte in Schönwalde

Auch in den Stadtteilen Schönwalde I und II stehen die Bagger nicht still. In der Lise-Meitner-Straße führt die Wohnungsbaugenossenschaft Greifswald gerade einen Architektenwettbewerb für den Bau mehrerer Hofhäuser durch. Der Neubau ist Bestandteil des Modellprojektes „Zukunft des Wohnens“ für beide Schönwalder Stadtteile. Wie viele Wohnungen hier entstehen, ist noch nicht klar.

In der Stielower Wende arbeitet die Wohnungsbaugesellschaft Greifswald (WVG) an einem großen Projekt. 86 Wohneinheiten entstehen hier. Der Neubau besteht aus drei Häusern, die bis zu sieben Stockwerke hoch werden und mit Flachbauten verbunden sein sollen.

Am Ernst-Thälmann-Ring baut die WVG aktuell zwei Häuser, in denen später einmal 74 neue Wohnungen Platz finden sollen. Beide Projekte bestechen auch durch den Preis. Die WVG plant bei Bezug mit Nettokaltmieten von 7,34 – bis 7,60 Euro/qm.

Wohnen am Ryck und in der Innenstadt

Ein fertiges, aber noch sehr aktuelles Projekt der WVG ist der Hansehof. Direkt am Ryck und in der Innenstadt hat die Wohnungsbaugenossenschaft eines der letzten großen Baugrundstücke mit Leben gefüllt. 96 Wohnungen sind hier entstanden, Erstbezug war 2020.

Nur wenige Meter weiter, in der Marienstraße, entstehen gerade durch einen privaten Investor 30 Wohnungen, die gemietet oder auch gekauft werden können.

Von Philipp Schulz