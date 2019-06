Greifswald

Initiiert, gestritten, entschieden, geplant – und jetzt endlich geht es los. Für eines der ambitioniertesten und zugleich teuersten Bauvorhaben der Hansestadt fällt noch in diesem Monat der Startschuss: Das Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie, kurz Z4LP, soll innerhalb der nächsten drei Jahre für über 37 Millionen Euro an der Walther-Rathenau-Straße errichtet werden. Platz für Forschung und Anwendung von Spitzentechnologie auf rund 5500 Quadratmetern zwischen Biotechnikum und Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP).

„Noch in dieser Woche findet die Bauanlaufberatung statt“, sagt Greifswalds Bausenatorin Jeannette von Busse. Den vorbereitenden Arbeiten im Juli soll ab August der Tiefbau folgen. Laufe alles nach Plan, werde das Haus Ende April 2022 an die Witeno GmbH als Betreiber übergeben.

Erste Ideen für Forschungsbau vor 13 Jahren

Die ersten Ideen für ein Plasmatechnikum, wie es anfangs noch hieß, liegen mehr als 13 Jahre zurück. Da das Biotechnikum und das Technologiezentrum mehr und mehr ausgelastet waren, warben INP-Direktor Klaus-Dieter Weltmann und Witeno-Geschäftsführer Wolfgang Blank vehement bei der Kommunalpolitik frühzeitig für eine Erweiterung. Fünf Millionen Euro, so lauteten die ersten Pläne, sollten investiert werden. Doch je mehr das Großprojekt auch inhaltlich Gestalt annahm, desto teurer wurde es und zog sich in die Länge. 2011 sprach sich die Bürgerschaft erstmals für das Z4LP aus. Weitere Beschlüsse nach zum Teil sehr kontroversen Debatten folgten. „2013 konnten schließlich die Planungsleistungen und Auftragsvergaben für die Entwurfsplanung europaweit ausgeschrieben werden“, erinnert Fabian Feldt, Abteilungsleiter für Wirtschaft und Tourismus. Ende Dezember 2014 stellte die Stadt beim Wirtschaftsministerium des Landes einen Förderantrag. Doch der wurde erst knapp drei Jahre später positiv entschieden. „Das lag nicht nur am Landesförderinstitut, sondern auch an der Komplexität des Projektes“, begründet Feldt die lange Dauer. Dass dann noch einmal fast zwei Jahre ins Land zogen, bevor die Bagger rollen, habe mit den Prozessen in Bauverfahren zu tun, so Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Ein bundesweites Problem, an dem sich dringend etwas ändern müsse, fordert er.

Etwa 240 Arbeitsplätze sollen neu entstehen

Nichtsdestotrotz sei er glücklich, dass es jetzt losgehe. „Mit dem neuen Zentrum, in dem die Branchen Bioökonomie und Plasmatechnologie erstmals vereint werden, beschreitet Greifswald innovative Wege und wird seine Position als bedeutender Plasmastandort weiter stärken“, sagt Fassbinder. Es würden weitere Kapazitäten geschaffen, um jungen Unternehmen gute Voraussetzungen zu bieten, Forschungsergebnisse in marktfähige Produkte umzusetzen und zu etablieren. Das Zentrum erweitere nicht nur das Angebot der Witeno, so dessen Geschäftsführer, sondern schaffe einen überregional sichtbaren Anziehungspunkt am Campus der Universität und Unimedizin. „Wie das Biotechnikum soll sich das neue Zentrum zu einem Hotspot für Innovation, Gründung aber auch Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft im Bereich der Plasmatechnologie und Bioökonomie entwickeln“, sagt Blank. Mit dem Bau, zugleich Leitprojekt im Masterplan Gesundheitswirtschaft von MV, sollen 240 Arbeitsplätze neu entstehen. Derzeit gebe es in Greifswald rund 670 Beschäftigte in den Bereichen der Plasmatechnologie an der Uni, am Leibniz-Institut sowie am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik.

Viele Bauaufträge bleiben in Greifswald

Bausenatorin von Busse indes ist „sehr froh, dass die bisherigen Ausschreibungsergebnisse im Rahmen der aktualisierten Planungen liegen“. 75 Prozent der Bauleistungen seien ausgeschrieben. Derzeit gehe sie von einem Projektumfang von 37,6 Millionen Euro aus – passgenau zu den im Haushalt verankerten Zahlen. Das Wirtschaftsministerium unterstützt den Bau mit 16,5 Millionen Euro. Allerdings hoffe die Stadt, dass sich die Summe noch erhöht, da der Antrag aus dem Jahr 2014 von 32 Millionen Euro ausging. „Das Wirtschaftsministerium hat signalisiert“, so von Busse, „eine notwendige Erhöhung der Fördermittel mitzutragen.“ Immerhin: „Das Gros des Bauvolumens bleibt im Land. Aus Sicht eines Wirtschaftsförderers ist das sehr erfreulich“, sagt Fabian Feldt. 20 Prozent der ausgeschriebenen Aufträge gehen an Greifswalder Unternehmen, 41 Prozent an Firmen im Landkreis, 37 Prozent an Firmen in MV.

Petra Hase