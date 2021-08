Baustelle in Greifswald: So können Sie Stau am Hansering umgehen (mit Karte)

Greifswald

Seit Anfang August ist der Hansering entlang des Greifswalder Museumshafens nur in eine Richtung befahrbar: stadtauswärts. Für den Feierabendverkehr nach Stralsund und Neuenkirchen ist das gut, für die Pendler, die morgens und abends in die Stadt wollen, jedoch nicht. Sie müssen teils lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Das muss aber nicht sein. Denn die Nadelöhre können zumindest ein wenig umfahren werden.

Sperrung bleibt Sperrung. Aber mit diesen vier Tipps wird das Leben zumindest etwas leichter. Quelle: OZ-Grafik

Tipp 1: Die richtige Zeit. Für viele nicht immer umsetzbar, aber wenn es geht, kann der richtige Zeitpunkt Gold wert sein. Morgens sollten Sie die Umgehung über die Grimmer Straße nur vor 7 Uhr benutzen. Danach beginnen die Bauarbeiten vor der ILL-Schule und der Lieferverkehr in der Straße kann dazu führen, dass sie nur einspurig befahrbar ist. Ab halb 8 Uhr morgens sollten Sie lieber Tipp 2 und 3 beherzigen. Das Gleiche gilt für den Nachmittag. Die Grimmer Straße ist nicht nur die offizielle Umleitung, sie ist neben der Stralsunder Straße im Norden und der Anklamer, Wolgaster und Gützkower Landstraße eine der verkehrsreichsten Straßen in Greifswald. Hier gibt es also zwischen 15:30 und 17 Uhr so oder so Feierabendverkehr.

Tipp 2: Wenn Sie schon auf der Umgehung sind, können Sie auch gleich weiterfahren. Nutzen Sie nicht die ausgeschilderte Ausfahrt Innenstadt und Grimmer Straße, sondern fahren Sie zwei Ausfahrten weiter ins Gewerbegebiet. Hier haben Sie auf der Gützkower Landstraße gleich zwei Möglichkeiten. Fahren Sie auch nach dem zweiten Kreisel geradeaus, kommen Sie über die Osnabrücker wieder in die Innenstadt, der zusätzliche Zeitaufwand ist minimal. Fahren Sie im zweiten Kreisverkehr auf die Schönwalder Landstraße, können Sie bequem über die Beimlerstraße in alle weiteren Stadtteile – nerviges Warten im Stau ist unwahrscheinlich.

Tipp 3: Für die Leser aus Schönwalde lohnt es sich, sogar noch etwas weiter zu fahren und bis zum Ende auf der Ortsumgehung zu bleiben. Von hier aus fahren Sie über die Anklamer Landstraße vorbei am Elisenpark in die Stadt. Tests beweisen, dass diese Route keinen Zeitverlust zur Grimmer Straße ergibt, wenn man gegen 8 Uhr morgens im Bereich des Klinikums arbeitet und aus Richtung Stralsund oder Grimmen kommt.

Tipp 4: Der vierte Tipp ist etwas spezieller – deswegen aber nicht weniger gut. Viele Greifswalder oder Menschen aus dem Umland müssen für Besorgungen oder Behördengänge in die Innenstadt – das ist bei der aktuellen Umleitung und Sperrung besonders ärgerlich, lässt diese doch alles umso länger dauern. Wenn Sie allerdings aus Stralsund kommen, müssen Sie nicht bis in die Innenstadt fahren. Die Sperrung gilt erst ab der Brücke. Die Stralsunder Straße und auch die Ladebower Chaussee sind weiter in beide Richtungen befahrbar. Deswegen kommen auch alle zu dem großen Parkplatz am Museumshafen. Über die Fußgängerbrücke und die Knopfstraße geht es dann zu Fuß weiter in die Innenstadt.

Von Philipp Schulz