Baustelle in Greifswald: Wartezeiten durch Baustellenampel 

Greifswald

Wegen Bauarbeiten am Gebäude der Kita „Hundertwelten“ in der Grimmer Straße kommt es dort nunmehr zu Verkehrsbehinderungen. Darauf wies die Stadtverwaltung hin. Der Kita-Komplex solle für eine künftige Schulnutzung aufgestockt werden. Zudem werde ein Neubau für Klassenräume und einen Sportraum entstehen.

Bis voraussichtlich 16. Juni werde der Verkehr halbseitig in der Grimmer Straße durch eine Baustellenampel unter Einbeziehung der Straße Am Neuen Friedhof geregelt. Der Kfz-Verkehr werde bis zum Ende der Erschließungsarbeiten stadtauswärts vor dem Abzweig Loitzer Straße, stadteinwärts vor dem Abzweig Ortsumgehung sowie auf der Ortsumgehung in Richtung Anklam rechtzeitig auf die Baumaßnahme hingewiesen und als Entlastungsstrecke die Ortsumgehung empfohlen.

Von OZ