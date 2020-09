Benz/Heringsdorf

100 Minuten Verspätung eines Schulbusses – dieses unvorstellbare Szenario erlebten in den zurückliegenden beiden Schulwochen Schüler, die im Südteil der Insel Usedom zu Hause sind und die in die Grundschulen in Benz und Heringsdorf sowie in die Europaschule Ahlbeck gehen. Besonders hart hat es die Mädchen und Jungen der Evangelischen Grundschule in Benz getroffen. Sie mussten wegen der Verspätung der Schulbusse tatsächlich über eineinhalb Stunden ausharren, um dann endlich nach Hause zu fahren.

Stefan Friedrich, ein betroffener Vater eines Grundschülers aus Benz, berichtete von heller Aufregung zu Hause. „Der Schulbus kommt normalerweise 13.40 Uhr. Wir warteten und warteten. Wir wussten nicht, wo unser Kind steckt, denn natürlich haben Grundschüler normalerweise noch kein Handy“, berichtet er. Auch die Kinder seien völlig aufgelöst gewesen, dass sie nicht nach Hause fahren konnten. Wenn morgens der Bus bis zu zehn Minuten Verspätung habe, hält der Familienvater das für vertretbar. Aber 100 Minuten nach Schulschluss?

Drei Großbaustellen auf der Schulbuslinie

Der Grund für die gigantische Verspätung der Schulbusse sind drei aktuelle Baustellen auf den Linien der Schulbusse: Es wird gebaut in Ahlbeck die Ortsdurchfahrt, im Kreuzungsbereich am Bahnhof in Heringsdorf sowie am Gehweg zwischen Heringsdorf und Ahlbeck. Und dann gibt es noch die Baustelle auf der Kreisstraße 35 in Neppermin, wo Brückenbauarbeiten stattfinden.

Andreas Elfroth, Leiter Busbetrieb bei der Usedomer Bäderbahn, bestätigt die Verspätung seit Anfang September. „Das Straßenbauamt Neustrelitz hatte tatsächlich vergessen, uns über die aktuellen Baustellen rechtzeitig zu informieren. So konnten wir darauf nicht reagieren“, sagt er. Wenn das Busunternehmen, das den Schülerverkehr absichert, erst einen Tag vorher oder direkt mit Baustelleneröffnung Bescheid bekommt, sei das ein sehr großes Versäumnis. „Denn wir können viele wichtige Entscheidungen einfach nicht rechtzeitig treffen“, so Elfroth.

Die Busse stecken dann wegen der Baustellen und der noch immer zahlreich auf der Insel vorhandenen Urlauber mitten im Stau, können nicht vor und nicht zurück. „Mit einem Pkw ist man vielleicht noch in der Lage, den einen oder anderen Schleichweg zu fahren, aber mit einem Bus voller Schüler ist das nicht möglich“, so der Betriebsleiter.

Busbetrieb braucht 14 Tage Vorlauf für neue Taktung

Elfroth erläutert, dass eigentlich im Falle von neuen Baustellen der Busbetrieb wenigstens 14 Tage vorher informiert werden muss, um eine ganze Kette von Entscheidungen zu treffen, damit der Busverkehr weiterhin halbwegs problemlos läuft. „Denn unsere Busse, auch die Schulbusse, sind alle miteinander vertaktet, die Schichten der Fahrer darauf abgestimmt. Wenn wir wegen des täglich riesigen Staus anders losfahren müssen, braucht es dafür auch die eine oder andere Genehmigung von Behörden“, erklärt er. All das habe wegen der fehlenden Informationen nicht vorbereitet werden können durch den Busbetrieb.

Mittlerweile hat ein klärendes Gespräch mit dem Straßenbauamt Neustrelitz stattgefunden, damit nicht noch einmal so eine Panne passiert. Laut Elfroth seien die Mitarbeiter einsichtig gewesen und hätten zugesichert, den Schülerverkehr künftig nicht außen vor zu lassen. „Wir selbst haben jetzt zwei Tage gebraucht, um alles neu zu sortieren. Wir fahren zwar immer noch nicht pünktlich nach Fahrplan“, erklärt er. Aber eine Viertelstunde Verspätung wegen des Baustellenstaus sei vertretbar.

Verspätung mittels QR-Code an Haltestellen ablesbar

Stefan Friedrich verweist darauf, dass bei Verspätungen doch in der Schule Bescheid gesagt werden könne, damit die Kinder nicht wie im Falle der Europaschule Ahlbeck dann draußen stehen. Denn wer morgens zu spät kommt und nach Beginn des Unterrichts erst eintrifft, muss – auch wegen der Coronaregeln – draußen bleiben und komme nicht mehr ins Schulhaus. Betriebsleiter Elfroth sagt dazu, dass vor Beginn des Schuljahres mit allen Schulen wegen des Schülerverkehrs gesprochen worden sei. „Wir haben allen Schulen bekanntgegeben, dass man im Netz sofort auf der Seite des Busbetriebes nachlesen könne, wieviele Minuten später der Bus voraussichtlich ankommen wird.“

Am Nachmittag können Lehrer oder Horterzieher das genauso machen. „Außerdem haben wir extra an jeder Haltestelle einen QR-Code angebracht. Der lässt sich problemlos mit dem Handy auslesen. Sofort hat man eine aktuelle Angabe zur möglichen Verspätung der jeweiligen Buslinie und kann den Kindern erklären, dass wieder Stau herrsche und sich die Abfahrt verzögere“, meint Elfroth. Auch nachfragenden Eltern könne man auf diese Weise Bescheid geben.

Verspätungen nicht ganz auszuschließen

Die Fahrer der UBB-Busse halten permanent Kontakt zur Leitstelle in der Zentrale, damit die Kollegen dort sofort die Abfahrtszeiten und Verspätungen der jeweiligen Verkehrssituation anpassen können. „Wir hoffen dennoch alle, dass sich trotz der Baustellen die Verspätungen künftig immer im vertretbaren Rahmen bewegen. Ganz ausschließen können wir sie aber nicht“, lautet das Fazit des Betriebsleiters.

Von Cornelia Meerkatz