Beate Uhse in Greifswald schließt

Wer in Zukunft vor Ort ein Sexspielzeug sucht, wird leer ausgehen. „ Beate Uhse“ in der Langen Straße schließt zum 6. Januar seine Türen. Derzeit läuft der Ausverkauf. Der Erotikladen mit einem Vollsortiment von Unterwäsche, DVDs, Magazinen, Kondomen und anderem Zubehör hatte 1996 geöffnet. Seitdem war Heidemarie Werth Inhaberin und Verkäuferin. Sie bedauert die Schließung nicht, sagt sie auf OZ-Nachfrage. „Ich mache das seit 23 Jahren, ich und mein Mann sind im Rentenalter. Unsere Verkäuferin hat einen neuen Job gefunden, es ist also alles gut.“

Zum einen hatte die Insolvenz des namensgebenden Konzerns „ Beate Uhse“ im Jahr 2018 für einen Imageverlust gesorgt, aber die Greifswalder Stammkunden hätten ihr dennoch die Treue gehalten, sagt Werth. Zum anderen hätte Konkurrenz durch den Onlinehandel zu Umsatzeinbußen geführt. Werth hatte vor ihrer Selbstständigkeit Wirtschaftskaufmann gelernt und Ökonomin für Binnenhandel in Rostock studiert. Nun werde sie sich einen Nebenjob suchen. Für die 135 Quadratmeter gebe es noch keinen Nachmieter.

Von Christopher Gottschalk