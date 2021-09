Beauftragter für Vorpommern schon 1945

Greifswald

Ende September endet die Amtszeit des Vorpommern-Staatssekretärs Patrick Dahlemann (SPD) im 1990 wiederentstandenen Mecklenburg-Vorpommern. Er hatte einen Vorläufer im ersten, von 1945 bis 1952 bestehenden Land Mecklenburg-(Vorpommern), zu dem die bei Deutschland verbliebenen Reste der preußischen Provinz Pommern gehörten. Eine Alternative wäre die Wiedergeburt des 1932 aufgelösten pommerschen Regierungsbezirks Stralsund unter Einschluss der weiter deutschen Teile des Regierungsbezirks Stettin, eine andere der Anschluss an Brandenburg gewesen.

Bevollmächtigter für die pommerschen Kreise wurde der in der Weimarer Republik der SPD beigetretene Verwaltungsangestellte Arno Hübner (1893 bis 1973). Mit seiner Einsetzung, seinem Wirken befasst sich Matthias Manke in seinem Aufsatz „Pommerscher Patriotismus oder mangelnde Parteilichkeit? Das Geschehen um den Bevollmächtigten des Landes Mecklenburg-Vorpommern für Vorpommern“ in der Zeitschrift „Zeitgeschichte regional“.

Eingesetzt wurde Hübner am 27. August 1945 von Ministerpräsident Wilhelm Höcker (SPD). Sein Sitz sollte das Versicherungsgebäude Steinbeckerstraße 11/12 in Greifswald werden. Am 14. September stellte sich Hübner dem Block der antifaschistisch-demokratischen Parteien in Greifswald vor, wie Manke informiert. Offenbar gab es ein Missverständnis bezüglich seines Rangs, das man auch in den Erinnerungen des Medizinprofessors Gerhardt Katsch findet. Hübner wurde als Regierungspräsident begrüßt, was er aber sofort dementierte.

Der Block begrüßte nach der Sitzung auf der Grundlage erhaltener Informationen die „Schaffung einer Bezirksverwaltung für Vorpommern mit dem Sitz in Greifswald ... aufs wärmste.“ Der Bevollmächtige hatte Personalvorstellungen für „eine arbeitsfähige Landesverwaltung“. Greifswalds Bürgermeister Hugo Pfeiffer (KPD) sollte für die innere Verwaltung, der Greifswalder Vizelandrat Wilhelm Bieg (KPD) für Landwirtschaft und Wirtschaft und der Greifswalder Oberbürgermeister Paul Hoffmann (CDU) für Bildung und Kultur zuständig sein. In Greifswald soll von einer erfolgten Regierungsbildung die Rede gewesen sein. Das sah man in Schwerin mit Argwohn.

Beauftragter für Vorpommern amtierte nur wenige Tage

Schon um 20. September 1945 „erlosch“ die Beauftragung. Hübner wurde Rügener Landrat. Pfeiffer und Bieg verloren ihre Posten. Manke führt das nicht zuletzt auf Eigenständigkeits- und Abkopplungstendenzen in Greifswalder KPD-Kreisen gegenüber der exilkommunistisch geprägten Landesleitung zurück. Das Bestrebungen für ein eigenständiges Vorpommern eine Rolle spielten, hält Manke für spekulativ.

Offen für einen Regierungsbezirk Stralsund trat Otto Kortüm, der Oberbürgermeister der Sundstadt, ein. Manke geht davon aus, dass dessen Absetzung im August 1945 nicht auf Pommernpatriotismus sondern auf „Denunziationen ehemaliger NSDAP-Mitglieder und krimineller kommunistischer Amtsträger“ zurückzuführen war. Zudem passte Kortüms NSDAP-Mitgliedschaft ab 1937 nicht zur Verantwortung des OB für die Entnazifierung der Verwaltung.

Von Eckhard Oberdörfer