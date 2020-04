„Befremdlich“ bis „angenehm“: So war der erste Lockerungs-Tag für Greifswalds Geschäfte

Greifswald

Die Einkaufsmeile in der Innenstadt füllt sich wieder mit Leben – es ist Phase 1 zur Normalisierung des öffentlichen Lebens in der Corona-Krise. Nach einem Monat mit flächendeckenden Ladenschließungen wegen der Ausbreitung des neuartigen Virus öffneten nach dem Beschluss der Landesregierung am Montag in Greifswald zahlreiche Läden ihre Türen. Doch der große Shopping-Rausch blieb aus – Bücher und Material für Schutzmasken waren gefragt, Kleidung eher weniger.

„Wir haben Geschenke für einen Kindergeburtstag eingekauft und fahren jetzt wieder nach Hause“, sagte Heidemarie Müller (72). Aber bis sie und ihr Ehemann Dieter Müller (73) wieder ausgedehnte Einkaufsbummel durch die Stadt unternehmen, werde noch Zeit vergehen. „Wir wollen die Entwicklung abwarten, ob sich alle Leute an die Abstandsregeln halten. Heute hält sich der Andrang in der Stadt ja noch in Grenzen“, sagte Heidemarie Müller.

Einkaufen unter strengen Auflagen

Einkaufen ist seit Montag nur unter Hygieneauflagen möglich. Unter anderem wird das Tragen einer Mund-Nasen-Maske dringend empfohlen. An vielen Geschäften in Greifswald weisen nun Schilder am Eingang auf die neuen Regeln hin. „Eine Maske führt wahrscheinlich dazu, dass die Leute den Sicherheitsabstand dann nicht mehr einhalten“, schätzte Dieter Müller ein.

Greifswalder Händlerin sieht Masken skeptisch

Eine ähnliche Entwicklung befürchtet auch Ladeninhaberin Yvonne Neuner (38), die in ihrem Geschäft „Lana“ unter anderem Nähzubehör verkauft. Sie trage eine Maske, wenn Kunden im Laden sind und lässt die Ladentür geöffnet, um frische Luft hineinzulassen. „Viele Kunden stecken erst einmal den Kopf rein und fragen, ob sie reinkommen können.“

Filialleiterin Susann Pockrandt (37) arbeitet nun mit Mundschutz im Bekleidungsgeschäft Engbers. Quelle: Christopher Gottschalk

Große Nachfrage gebe es nach Gummibändern für selbst genähte Stoffmasken; nur sei der Markt wegen der hohen Nachfrage wie leer gefegt. „Ich habe keine mehr“, sagt Neuner. Nervös sei sie gewesen vor der Wiedereröffnung, weil unklar sei, wie Händler und Kunden mit der neuen Normalität umgehen würden. „Heute Vormittag kam ein großer Schwung Kunden. Die Leute zeigen viel Verständnis, dass derzeit nur zwei Kunden gleichzeitig im Laden sein dürfen“, sagt Neuner.

Mutter vermisst Massenshopping nicht

Trotz des ernsten Hintergrundes des vorgeschriebenen Sicherheitsabstandes von mindestens 1,5 Metern im öffentlichen Raum bringt die Regel für manche Einkäufer positive Nebeneffekte mit sich. „Das Einkaufen ist angenehmer, wenn sich nicht alle Menschen so sehr auf die Pelle rücken und der eigene Radius dadurch größer ist“, sagt Kristine Lorenz (48). Sie war in der Stadt, um Stoff und Gummibänder für selbst genähte Masken zu kaufen; rund 15 Stück hätte die zweifache Mutter bereits für Familie und Freunde genäht. „Die Ladenschließungen waren schade, weil man nicht mehr so leicht neue Kleidung für die Kinder oder Schulsachen kaufen konnte. Aber ich persönlich könnte auch mehrere Wochen auf Schuh- oder Kleidungskauf verzichten.“

Kunden warten an Tag 1 nach der Wiedereröffnung von Geschäften in der Coronakrise vor der Fielmann-Filiale am Greifswalder Markt. Quelle: Christopher Gottschalk

Ein zögerliches Kaufverhalten bemerkte Susann Pockrandt (37), Filialleiterin im Bekleidungsgeschäft „Engbers“. „Man muss erst einmal schauen, ob angesichts der Kurzarbeit viele Menschen überhaupt Geld ausgeben wollen.“ Sie arbeitet nun mit Mundschutz und Handschuhen – „das ist schon etwas befremdlich.“ Bevor das Geschäft wieder laufe, müssten sich alle erst an die neue Situation gewöhnen. Im „Modehaus Jesske“ im Domcenter wurden ganze Bereiche für den Kundenverkehr gesperrt, um die vorgeschriebene Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern einzuhalten. „Unsere Modeberater bringen die Kleidung zu den Kunden. Es ist recht viel los heute“, sagt Mitarbeiter Norman Jesske (40).

Buchhandlungen freuen sich über Kundenströme

Positive Nachrichten auch in der Rats- und Universitätsbuchhandlung. „Wir hatten einen ständigen Kundenstrom seit der Ladenöffnung“, sagte Verkäuferin Birgit Braun (57). Alle Kunden würden darauf achten, den Sicherheitsabstand einzuhalten. Auch Martina Scharfe, Inhaberin der gleichnamigen Buchhandlung, freute sich über einen guten Umsatz. „Wir waren heute nie alleine im Laden. Die Regel, dass nur vier Kunden gleichzeitig in den Laden dürfen, setzen wir aber problemlos um.“ Darauf baut auch die Stadt. „Wir hoffen auf die Kooperation der Bürger und die Eigenverantwortung der Ladeninhaber bei der Organisation des Verkaufs“, sagte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Mehrere Teams des Ordnungsamtes seien mit der Polizei unterwegs, um die Einhaltung der neuen Verordnung zu kontrollieren.

Der MV-Plan gegen die Coronakrise Seit Montag gelten auch in MV nach einer Einigung von Bund und Ländern viele Einschränkungen im Zuge der Coronakrise nicht mehr. Die größte Lockerung war die Wiedereröffnung von Einzelhändlern bis zu einer Fläche von 800 Quadratmetern Verkaufsfläche. Unabhängig von der Fläche haben u.a. auch Banken, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Kfz- und Fahrradhändler, Blumenläden und Buchhandlungen geöffnet. Pro 10 Quadratmeter Verkaufsfläche darf sich nur ein Kunde im Laden aufhalten. So steht es im „MV-Plan zur schrittweisen Erweiterung des öffentlichen Lebens in der Corona-Pandemie“ der Landresregierung. Ab dem 4. Mai dürfen demnach auch Friseure wieder öffnen.

