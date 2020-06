Begeistert von der Akustik: Geiger Florian Sonnleitner gibt Konzert in Wusterhusen

Wusterhusen

Nach 2015 ist es der Kirchengemeinde Lubmin-Wusterhusen erneut gelungen, den international bekannten Münchener Konzertmeister Florian Sonnleitner für Benefizkonzerte in der Johanneskirche Wusterhusen zu gewinnen. Am 19. Juni um 16 Uhr und noch einmal um 20 Uhr werde Sonnleitner den Konzertsommer in Wusterhusen mit Violine und Bratsche bereichern, teilt die Kirchengemeinde mit.

Florian Sonnleitner begeistert von der Akustik

Der Eintritt für Besucher ist frei. „Als Florian Sonnleitner im Jahr 2015 schon einmal in Wusterhusen auftrat, war er so begeistert von der Akustik in der Johanneskirche, dass er versprach, wiederzukommen, sobald es bei der Sanierung weitere Fortschritte gibt“, sagt Pastorin Katrin Krüger. Da die Arbeiten am Kirchengewölbe gut vorangegangen seien, habe sie Sonnleitner auf seine damalige Zusage angesprochen und ihn eingeladen.

Bereits 2015 trat Florian Sonnleitner in Wusterhusen auf. Quelle: Agentur

Für den Auftritt in Wusterhusen habe der Musiker eigens ein anspruchsvolles Programm klassischer Musik entwickelt. Der Erlös des Benefizkonzerts kommt der weiteren Sanierung der Kirche zugute. Nachdem die Restaurierung des Kirchengewölbes sowie von rund 200 Goldsternen, die das Gewölbe schmücken, zuletzt im Mittelpunkt der Arbeiten standen, geht es nun an die Außensanierung und Trockenlegung.

Anmeldung wegen begrenzter Anzahl notwendig

Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und der aus diesem Grund begrenzten Anzahl an Plätzen sei eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 038354 / 22234 oder per E-Mail unter wusterhusen@pek.de nötig

