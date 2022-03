Behrenhoff

Der Wind bläst mäßig aus Nordost, als sich am Sonnabendmorgen bei strahlend blauem Himmel und kühlen sechs Grad Celsius 55 Frauen und Männer aus Behrenhoff zum Arbeitseinsatz treffen. „Den jüngsten Stürmen fielen sechs alte Linden in der Stresower Allee zum Opfer. Deshalb wollen wir 20 junge Bäume nachpflanzen“, sagt Bürgermeister Karsten Birnbaum und schwingt sich auf den Sitz eines Traktors. Er freue sich sehr, dass so viele Einwohner dem Aufruf folgten. „Etliche sind ja zurzeit an Corona erkrankt. Es war daher ungewiss, wie viele dieses Mal kommen werden“, erklärt der 51-Jährige.

Park ist ein Aushängeschild

Für Thomas Vogler war es keine Frage, an diesem sonnigen Frühlingstag wieder mit anzupacken: „Der Parktag ist bei uns seit vielen Jahren gute Tradition, das stärkt das Gemeinschaftsgefühl im Dorf. In der Regel räumen wir an diesen Tagen im Park auf“, erzählt der 59-Jährige. Denn nach dem Winter gebe es dort immer viel zu tun. Bruchholz werde aufgesammelt, alles für die grüne Saison schön gemacht. Der etwa zehn Hektar große Landschaftspark, den einst die Familie von Behr als Besitzer der Ländereien von Gartenkünstler Peter Joseph Lenné anlegen ließ, steht unter Denkmalschutz. Wunderschöne Rhododendren und der alte Baumbestand, darunter Blutbuchen, Edelkastanie, Silberlinde und Tulpenbaum, ziehen Jahr für Jahr Einheimische wie Gäste in ihren Bann. Der Erhalt des Kleinods bedeutet reichlich Aufwand für die 850-Seelen-Gemeinde. „Aber unser Park ist ja auch ein Aushängeschild für Behrenhoff“, sagt Claus Clausen vom gleichnamigen Landgut. Das einheimische Unternehmen stellte ebenso wie die Firma Bodemann schwere Technik für die Baumpflanzung in der Stresower Allee zur Verfügung. „Schade nur, dass meistens immer die gleichen Leute mithelfen“, bedauert Thomas Vogler.

Jeder respektiert den anderen

Wolfgang Papst ist mit seinen 69 Jahren mit von der Partie, schneidet mit einer Astschere den Auswuchs alter Linden ab. „Seit ich Rentner bin, mache ich beim Parktag mit“, sagt er. 1999 sei er mit seiner Frau von Greifswald nach Behrenhoff gezogen. Durch einen OZ-Beitrag wurde das Paar auf den Ort und freie Grundstücke aufmerksam. Schnell war eins gefunden und das neue Zuhause gebaut. „Wir schätzen hier die ländliche Ruhe und das Drumherum, den wunderschönen Park und die nette, sympathische Nachbarschaft. Jeder respektiert den anderen“, wertschätzt Wolfgang Papst das Leben auf diesem Fleckchen Erde.

Auch Diana Schmidt, die gemeinsam mit Irmtraud Dallgass ebenfalls die Auswüchse der alten Bäume in der Stresower Allee entfernt, schwärmt von der Idylle: „Ich arbeite in der Stadt. Behrenhoff ist dazu der Kontrast. Hier finde ich Ruhe. Das Landleben ist für mich wie Urlaub“, verrät die 51-Jährige. Dallgass lebt ebenfalls gern im Dorf, erwähnt aber auch die Nachteile: „Die Busanbindung ist eine Katastrophe. Nur morgens und nachmittags fährt ein Bus. Doch mit dem Schülerverkehr ist wohl auch bald Schluss, wenn die Schule das Dorf verlässt“, sagt sie. Der Wegzug ist seit Jahren Thema. Zudem gebe es nicht ausreichend Radwege. „Die Politik möchte, dass mehr Menschen aufs Auto verzichten. Aber die Infrastruktur ist dafür einfach nicht gut“, kritisiert sie.

Soziale Kontakte wieder pflegen

Gemeinsam etwas schaffen und nebenbei über Gott und die Welt reden. Genau deshalb ist auch Gerald Lübke zur Baumpflanzaktion gekommen: „Viele Veranstaltungen sind ja während der Coronapandemie ausgefallen. Es wird Zeit, dass man wieder die sozialen Kontakte intensiver pflegt“, sagt der 60-Jährige. Karin Matz genießt es ebenso, beim Arbeitseinsatz mit anderen ins Gespräch zu kommen. „Ich kenne hier alle Leute, habe nämlich vor Jahren die Behrenhoffer Chronik geschrieben und dafür viele Einwohner interviewt“, sagt die 78-Jährige, die gemeinsam mit ihrem Mann Manfred (72) zum Anpacken in die Stresower Allee kam. Und Henry Weinitschke fügt hinzu: „Es ist ein Ehre, mitzumachen und zu helfen, dass es wieder schön wird. Die Sturmschäden im Park und in der Allee sind ja auch gewaltig.“

Zehn Linden nachgeordert

Für Robert Köhn gehören Pflege- und Reparaturarbeiten in den Ortschaften zum täglichen Job. Der Behrenhoffer ist seit 2018 Gemeindearbeiter und hat damit alle Hände voll zu tun: „Meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich“, sagt der 36-jährige, der an diesem Tag mit dem Bagger die Pflanzlöcher verfüllt. In den Tagen zuvor hatte er sie ausgehoben, damit es am Sonnabend für alle schneller geht. Deshalb freut auch er sich über die große Resonanz und das zügige Vorankommen.

Allerdings: Nach der Arbeit ist vor der Arbeit. „Da wir die 20 Linden wegen des Ausverkaufs der Baumschule in Klein Zetelvitz relativ günstig kaufen konnten, haben wir nochmal zehn Bäume nachgeordert. Mal schauen, ob sich nächstes Wochenende noch ein paar Freiwillige finden, um auch sie einzupflanzen“, hofft Bürgermeister Karsten Birnbaum. Doch die Behrenhoffer stehen nicht nur auf Arbeit: Feiern geht mindestens genau so gut. Zum Herrentag soll das Dorf wieder Anziehungspunkt für viele Familien sein. Und auch das beliebte Parkfest steht für den 28. Mai bereits im Kalender.

Von Petra Hase