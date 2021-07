Behrenhoff

Etwas unschlüssig steht Edeltraut Schmid in ihrem Schulleiterzimmer und lässt den Blick schweifen. Schreibtisch und Regale sind nur noch minimalistisch bestückt. Denn die 64-Jährige räumt ihren Platz. 24 Jahre lang teilte sie sich die zwölf Quadratmeter mit zwei Kollegen. „Mehr Platz war nicht. Und manchmal saß hier noch ein Kind“, sagt sie und deutet unter den Schreibtisch.

In ihrer Stimme liegt kein Vorwurf, kein Ärger. Allenfalls schwingt eine Prise Enttäuschung mit. Enttäuschung über nicht Erreichtes für ihre Schule „Am Park“ in Behrenhoff, die auch jenen Kindern eine Chance gibt, die anderswo als „nicht beschulbar“ galten.

Behrenhoff: Diese einst totgesagte, dabei preisgekrönte Förderschule mit rund 130 Mädchen und Jungen, die in kein Schema passt. Schon gar nicht in die von der Politik vielgepriesene inklusive Bildungslandschaft – und deshalb wie ein ungeliebtes Kind gern tabuisiert wird. Eine Schule mit altem DDR-Charme fern jedweder Minister-Reiserouten. „Es macht mich traurig, dass von jenen, die Bildung in unserem Land entscheiden, nie einer fragte: ,Wieso schaffen Sie es eigentlich, diese extrem verhaltensauffälligen Kinder zu einem Schulabschluss zu führen? Und dies auch noch mit vielen Seiteneinsteigern im Kollegium und widrigen sächlichen wie räumlichen Bedingungen?’“ Entmutigen ließ sich Edeltraut Schmid von diesen Bedingungen nie. Auch nicht verbiegen. „Sie hat ihren Kampf immer unbeirrbar geführt, viel Haue eingesteckt, hat sich unbequem gemacht“, wertschätzt ihre Stellvertreterin Gundula Goldammer und fügt hinzu: „Fachlich geht hier etwas ganz Großes weg.“

Nach der Schule Schlosserlehre

Wer in einer Großfamilie mit sechs Geschwistern aufwächst, die keinen Reichtum kennt, lernt früh, sich durchzubeißen. In einem Dorf aufgewachsen, absolvierte die gebürtige Stralsunderin auf der Neptunwerft in Rostock eine Lehre zum Schiffbauschlosser. „Das passte. Ich mochte die Arbeit, fand sie cool“, blickt sie lachend zurück. Dann aber lernte sie ihren Mann und dessen Familie kennen. Vom Ehrgeiz gepackt, drückte die junge Frau noch mal die Schulbank. Der Job, die Geburt der ersten Tochter, der Mann fernab bei der Armee und zeitgleich Abende lang büffeln fürs Abitur. „Ich hätte manches Mal hinschmeißen mögen“, verrät sie. Aber hinschmeißen ist nicht ihr Ding. Als Edeltraut Schmid 1978 mächtig stolz in Rostock einen Studienplatz erhielt, gehörte sie zum ersten Jahrgang, der in der DDR Sonderpädagogik studierte. Genau das wollte sie: Kindern eine Chance geben, die es auf dieser Welt nicht leicht haben – aus welchen Gründen auch immer.

Den Einsatz im sächsischen Chemnitz, damals noch Karl-Marx-Stadt, konnte das junge Lehrerehepaar 1982 abwenden. „Ich bin ein Ostsee-Kind, liebe das Wasser und den Strand“, schwärmt Schmid. Ihre erste Stelle trat sie in einer Wolgaster Schule an, gefolgt von der Martinschule in Greifswald. Der Wechsel nach Behrenhoff und die Übernahme der Schulleitung 1997 ist mit schmerzhaften Erinnerungen verbunden. Denn eigentlich sollte ihr Mann das Zepter dort übernehmen. Nach seinem frühen Tod rückte sie in den Fokus der Aufmerksamkeit. „Dabei wollte ich nie Schulleiterin werden“, betont Edeltraut Schmid. Goldammer war’s, die sie umstimmen konnte. Schmids Leitsatz von Anfang an: „Jedes Kind nehmen, wie es ist. Es dort abholen, wo es steht.“ Kein Schüler sollte aufgrund seines Verhaltens fallen gelassen werden, um auf einer Schule für geistig Behinderte zu landen. Ein anderer ihrer Leitsätze: „Beziehung vor Erziehung.“

Das Kind halten – nicht wegsperren

Ein Kraftakt, der dem 30-köpfigen Team alles abverlangt. Denn Heranwachsende mit extremen Verhaltensauffälligkeiten, emotionalen und sozialen Defiziten sowie traumatischen Kindheitserlebnissen sind das Klientel der Schule. Edeltraut Schmidt hat nicht gezählt, wie oft sie von Schülern beschimpft, bespuckt und aufs Übelste beleidigt wurde. „Das müssen wir aushalten können“, lautet ihr Spruch. Doch wenn Gewalt ins Spiel kommt, ist die Grenze erreicht. Probates Mittel: „Das Kind halten.“ Körperkontakt, statt auszugrenzen. Reden statt zu suspendieren. Die Methode kam nicht überall gut an. Am Ende ist sie aber der Schlüssel zum Erfolg.

Das erste Mal Wertschätzung

Ein Erfolg, den Menschen von der Ferne eher erkannten als jene in der Region. Der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Nachdem ein Filmteam vom WDR auf die Behrenhoffer Schule aufmerksam wurde, drehte es die Reportage „Wo die Liebe fehlt, wächst die Wut“ und gewann damit 2008 den Deutschen Sozialpreis. Bundeskanzlerin Merkel überreichte in Berlin die Auszeichnung. „Es war das allererste Mal, dass wir für unsere Arbeit Wertschätzung erfahren haben“, blickt Schmid zurück.

Ein Jahr später kam eine Kollegin mit der Idee, sich um den Deutschen Schulpreis zu bewerben. Eine Förderschule mitten in der Pampa? „Die Zeit war zu knapp. Wir landeten unter den besten 50 und wurden ermutigt, es erneut zu versuchen“, erinnert die Schulleiterin. Niemand habe anfangs wirklich daran geglaubt, den Preis tatsächlich abzusahnen. „Deshalb war es für uns alle unfassbar, als sich die drei Professoren der Jury vor uns verneigten“, schildert die zierliche Frau und bekommt feuchte Augen. Das Schulamt habe es vier Wochen später geschafft, dem Kollegium Glückwünsche zu übermitteln...

Nicht jeder schafft es

Schmid sieht sich weder als Wunderlehrerin noch Frau Allwissend. Ganz im Gegenteil. Misserfolge gehörten zum Alltag. „Es schaffen nicht alle Kinder“, bedauert sie. Nicht immer helfe Geduld. Wärme und Zeit schenken könne dazu beitragen, Schüler wieder zum Lernen zu motivieren. Denn die wenigsten seien lernschwach. „Wir haben vom Potential Grundschul- und Regionalschulkinder, die auch ihren Abschluss schaffen. Nur leider gibt es in MV keinen Förderschulabschluss wie etwa in Bayern. Aber brauchen wir nicht auch viele Menschen, die sich beispielsweise für einen Pflegeberuf entscheiden“, gibt Schmid zu bedenken. Umso mehr schätzt sie die Kooperation mit der Peenetalschule Gützkow, wo ihre Schützlinge die Prüfungen der 10. Klasse ablegen können – sofern sie das Zeug dazu haben. Und das seien etliche: Sie ergriffen Berufe wie die der Verkäuferin, der Friseurin, Pflegekraft ... es gibt Erzieher, Landwirte, Mechatroniker, einen Offizier ... die allesamt die Schule in Behrenhoff besuchten. Häufig kämen sie irgendwann dankbar zurück, erzählten, wie es ihnen ergangen sei.

Am Ostseestrand Müll sammeln

Wenn die 64-Jährige heute zurückblickt, denkt sie in erster Linie nicht an vergossene Tränen, sondern an die schönen Momente. Nach anfänglich schwierigen Jahren seien sie in Behrenhoff zu einem echten Team herangewachsen – Schüler wie Kollegen. „Es war nie langweilig. Was haben wir uns gezofft, aber auch viel gelacht!“ Die Wertschätzung untereinander sei groß. Je länger ein Kind an der Schule, desto mehr werde es auch von den anderen getragen, erlebe den sozialen Umgang völlig neu. Das Selbstbewusstsein wachse, der Respekt, die Leistungsbereitschaft. Verzögertes Lernen sei kein Makel, „eine Schule für alle“ daher ein Traum. „Wir könnten weiter sein, aber das ist nicht gewollt.“

Wenn am Montag ihr Nachfolger Fred Lüpcke hoch motiviert den kleinen Schreibtisch in dem Zwölf-Quadratmeter-Raum in Besitz nimmt, wandert Edeltraut Schmid irgendwo am Strand. Zwischen Zingst und Warnemünde will sie ab Sonntag eine Woche lang Müll sammeln, Zelt und Isomatte auf dem Rücken. „Mein Herz gehört auch dem Naturschutz“, verrät die Mutter von drei Kindern und Oma von sechs Enkeln. Noch hat sie keinen Plan für die neue Freizeit, hofft bei der Wanderung auf eine Eingebung. Wissen vermitteln könne sie sich gut vorstellen – die Art und Weise? Mal schauen. „Ich bin noch nicht fertig“, sagt sie kämpferisch. „Eine Powerfrau“, urteilt Lüpcke wertschätzend, der ihr mit vielen anderen einen herzlichen Abschied bescherte. Nur das Staatliche Schulamt blieb fern.

Von Petra Hase