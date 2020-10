Behrenhoff

Ein Ehepaar aus Behrenhoff (Kreis Vorpommern-Greifswald) ist am Freitag Opfer eines Einbruchs geworden. Die Täter müssen in der Zeit von 9 bis 13.45 Uhr in ihr Einfamilienhaus in der Ringstraße eingebrochen sein. Die Einbrecher drangen gewaltsam in das Haus ein, durchwühlten alles und entwendeten eine Uhrensammlung im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannter Richtung.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Greifswald unter der Tel. 0 38 34 / 54 02 24, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ