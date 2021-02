Behrenhoff

Himmelfahrtsparty, Parkfest, Weihnachtsmarkt – Behrenhoff erwarb nach der Wende den Ruf eines Partydorfs. 2020 war alles anders, die Corona-Pandemie sorgte für ein sehr ruhiges Leben. Wie es in der Kultur und natürlich in der Gemeinde weitergeht, darüber sprach OZ mit Bürgermeister Karsten Birnbaum (Wählergemeinschaft).

OSTSEE-ZEITUNG: Wird es 2021 ein Osterfeuer geben?

Karsten Birnbaum: Das wäre schön und könnte unsere Auftaktveranstaltung für 2021. Es liegt ja noch das Holz vom letzten Jahr dort, aber sicher ist es natürlich nicht.

Dabei kann Behrenhoff sogar bei schlechtem Wetter größere Veranstaltungen mit bis zu 800 Personen in der Kulturscheune, der Scheune der Firma Haydenholz an der Parkstraße, anbieten. Wie kam es eigentlich dazu?

Die Firma Schmidt & Thürmer hat geholfen und auch Vorpommernstaatssekretär Philipp Dahlemann. Die Zusammenarbeit mit der Firma Haydenholz ist seit Jahren gut, es ist ein Geben und Nehmen, wir haben einen guten Draht.

Hoffnung auf Veranstaltungen in der Partyscheune

Die Festscheune am Parkweg Quelle: eob

Ich denke zum Beispiel an den Weihnachtsmarkt mit Weihnachtsbaumverkauf, den es hoffentlich 2021 wieder geben wird. Der Heiligabendgottesdienst 2020 fand pandemiebedingt in der Kulturscheune statt.

Neben der Kulturscheune wurde auch fleißig gebaut, was ist hier entstanden?

Der Pflegedienst Ora Cura, auch ansässig am Pfarrhof hat hier Mitte des letzten Jahres eine Tagespflegeeinrichtung für ca 25 Tagesgäste geschaffen.

Werden Sie im Park wieder zu den traditionellen Festen und Veranstaltungen einladen?

Auf jeden Fall. Die Tradition muss einfach weiter bestehen, und ist ein fester Bestandteil des Dorfes.

Spieleanhänger kostenlos für Feuerwehren des Amtes

Eine Hüpfburg müssen sie ja nicht einmal mehr ausborgen ....

Stimmt, die haben wir für zehn Jahre von der Phönix Mediengesellschaft, die sich über Sponsoren finanziert. In dem Spieleanhänger gibt es auch einen Menschenkicker. Dieser steht allen Feuerwehren des Amtes kostenlos zur Verfügung. Jeder der möchte, also Privatleute oder andere Vereine und Organisationen können sich bei mir melden und den Anhänger gegen eine geringe Gebühr ausleihen.

Der Phönix-Anhänger im Behrenhoffer Feuerwehrhaus Quelle: Eckhard Oberdörfer

Nachpflanzungen im Park nötig

Apropos Park. Im letzten Jahr mussten einige alte Bäume des denkmalgeschützten Lennéparks gefällt werden, was für einige Aufregung im Dorf sorgte. Der Landschaftsarchitekt Gernot Hübner ist mit dem Park sehr vertraut und plant bereits ein Pflegekonzept. Geht es jetzt an die Umsetzung?

Die Buche an der Bushaltestelle war ein Behrenhoffer Wahrzeichen, Pilzbefall erforderte die Stutzung bis auf einen Rest Quelle: eob

Ganz so weit sind wir noch nicht. Aber es ist klar, dass wir nachpflanzen müssen, aber so wie es zum Denkmal passt.

Die Ruinen des am 8. Mai 1945 abgebrannten und dann abgerissenen Schlosses, sollen freigelegt werden. Gibt es schon einen Zeitplan?

Unser Bauausschuss hat eine Arbeitsgruppe gebildet. Sobald wir wieder unsere Einsätze für die Gemeinde durchführen können wie zum Beispiel am Park- und Friedhofstag, sollen vorbereitende Arbeiten durchgeführt werden.

Das Bärentor erstrahlt in neuem Glanz. Sind Sie mit der Qualität der Arbeiten zufrieden?

Auf jeden Fall. Die Firma Maack aus Altefähr hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Es wurde auch wirklich höchste Zeit. Der linke Pfeiler musste wegen der maroden Substanz komplett neu aufgemauert werden. Einige Nacharbeiten sind noch nach der Frostperiode nötig. Als Nächstes soll die Mauer komplett gereinigt und instand gesetzt werden.

Feuerwehr technisch topp, aber Personal dringend gesucht

Sie sind auch Feuerwehrmann, genau wie andere Mitglieder der Gemeindevertretung. Ist dort alles bestens?

Die technische Ausrüstung wurde im letzten Jahr erheblich verbessert. Wir haben mit Unterstützung des Landes einen neuen Mannschaftstransportwagen. Wir haben einen neuen Mannschaftstransportwagen, eine neue Tragkraftspritze und neue Bekleidung angeschafft.

Und wie sieht es mit der Einsatzbereitschaft aus?

Leider schlechter als noch 2019. Einige aktive Mitglieder der Feuerwehr sind weggezogen. Wehrführer Thomas Ilgenstein war auf der letzten Gemeindevertretersitzung. Wenn alle anderen Möglichkeiten für die Gewinnung aktiver Mitglieder ausgeschöpft sind, kommt die Bildung einer Pflichtfeuerwehr in naher Zukunft Betracht. Das heißt, Bürger müssten für die Feuerwehr verpflichtet werden. Das wollen wir nicht.

Im Amt Landhagen wurde die Erstellung der Feuerwehrbedarfsplanung beschlossen. Wie sieht es denn mit den Möglichkeiten der Bereitstellung von Löschwasser aus?

In Kammin gibt es kein Löschwasser

Wir müssen in Zukunft investieren, aber es geht nur nach und nach. Die Vorlage der endgültigen Brandschutzbedarfsplanung erwarten wir bereits seit Wochen. In Kammin gibt keinen Teich, keinen Brunnen. In Stresow und Stresow Siedlung sieht es gut aus, in Müssow und Busdorf muss noch etwas für eine hinreichende Versorgung getan werden.

Das Gutshaus von Stresow, wie der ganze Ort befindet es sich in gutem Zustand Quelle: eob

Siedlerhaus in Stresow Ausbau, der Ortsteil hat eine gute Löschwasserversorgung Quelle: eob

Und wie sieht es in Behrenhoff aus? Hier wurde ein Brunnen gebaut, der gern als mögliches Vorbild für andere Gemeinden genannt wird?

Richtig, der Löschwasserbrunnen am Pfarrhof ist der jüngste privat finanzierte Neubau. Eine gute Sache, ohne Frage. Leider können die nötigen Löschwassermengen durch den Brunnen nicht bereitgestellt werden. Auch die beiden Seen in Behrenhoff sind bei weitem nicht in dem Zustand, der notwendig wäre. Aus dem Hydrantensystem in Behrenhoff können wir aufgrund der Beschaffenheit im Ernstfall nicht viel Wasser entnehmen. Die mangelhafte Trinkwasserbereitstellung könnte sich zum Problem entwickeln.

Behrenhoff braucht mehr Trinkwasser

Was heißt das konkret?

Der Wasserdruck ist in vielen Häusern Behrenhoffs sehr gering und/oder wiederkehrend ganz weg. Ein privater Investor plant den Bau von weiteren 14 Wohneinheiten auf dem Gelände des Pfarrhofes. Ein Bauantrag wurde im letzten Jahr gestellt. Dafür wird natürlich Trinkwasser benötigt.

Gibt es schon eine Lösung für das Problem?

Der Zweckverband Wasser Abwasser Boddenküste kennt seit Jahre das Problem. Ob und wann eine neue Leitung gebaut oder die vorhandene saniert wird, ist noch offen.

Behrenhoff hat seit über fünf Jahren ein neues Feuerwehrhaus. Konnten schon die Probleme mit der Bauausführung geklärt werden?

Nein, leider noch nicht. Die Gemeinde hat eine Anwaltskanzlei mit der Wahrnehmung unserer Interessen beauftragt. Eine vollständige Erneuerung der Fassade wird wohl, bei dem Bild, was sich bietet, nicht vermieden werden können.

Behrenhoff geht juristisch gegen Eignungsgebiet für Windräder vor

Apropos Anwalt. Die Gemeinde ist gegen ein Eignungsgebiet für den Bau von Windrädern. Eine Anwaltskanzlei vertritt die Interessen der Gemeinde. Gibt es einen neuen Stand?

Infolge der Coronapandemie wurde die Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes erneut verschoben. Mit einem Beschluss zur Ausweisung des Eignungsgebietes werden sich sicher weitere Maßnahmen ergeben.

Was aus dem Gebäude der Behrenhoffer Förderschule wird, ist noch nicht klar Quelle: Eckhard Oberdörfer

Ein anderes Problem kann das Gebäude der Förderschule werden. Was wird daraus, wenn der Umzug der Schule nach Loitz erfolgt?

Der Umzug ist gegenwärtig noch nicht abzusehen. Eine Variante nach dem Leerzug ist der Verkauf des Gebäudes an einen Investor, der es für seine Zwecke nutzt. Eine andere Variante wäre der Abriss und die Schaffung von Bauplätzen für Eigenheime.

In Müssow und Busdorf kann noch gebaut werden

Gibt es denn dafür Interesse?

Mehr als genug. Es vergeht keine Woche, in der ich keine Anfragen erhalte. Behrenhoff gehört aber nicht zu den Umlandgemeinden, in denen neue Eigenheimgebiete ausgewiesen werden dürfen.

Gibt es denn im Gemeindegebiet gar keine Bauplätze mehr?

Doch, augenblicklich bereiten wir fünf weitere Bauplätze, drei in Müssow und zwei in Busdorf für den Verkauf vor.

Und wo will die Gemeinde 2021 noch investieren?

Wir möchten die Planung für die Sanierung des Kamminer Wegs in Müssow in Richtung Stresow finanzieren. Dieser soll wie der Lindenweg ausgebaut werden. Die Platten, die dort herausgenommen werden, sollen für die Zufahrt zur Löschwasserentnahmestelle am Stresower See genutzt werden.

Von Eckhard Oberdörfer