Bei Greifswald: Darum ist das Vodafone-Netz gestört

Mesekenhagen

Etwa 200 Nutzer des Vodafone-Netzes haben in und um Mesekenhagen derzeit kein oder kaum Netz. Das bestätigt Vodofone-Sprecher Volker Petendorf. Der Einschränkungsbereich reicht nördlich von Mesekenhagen bis Kowall und südlich bis Steffenshagen ( Wackerow). Ursache für die Störung sind Instandsetzungsarbeiten an der örtlichen Station in Mesekenhagen. Diese haben am 24. August begonnen. „Eigentlich sollte nur ein Antennentausch stattfinden. Der ist alle paar Jahre notwendig, um die Technologie auf den neuesten Stand zu bringen“, sagt Konzernsprecher Petendorf.

Ursprünglich sollten die Arbeiten am 28. August abgeschlossen sein. „Die Anlage konnte leider noch nicht wieder in Betrieb genommen werden, weil größere bauliche Veränderungen erforderlich sind“, sagt Petendorf. Diese können noch den gesamten September in Anspruch nehmen.

„Ich kann den Unmut über die Einschränkungen nachvollziehen. Wir tun alles, um diese möglichst gering und kurz zu halten, bitten unsere Kunden um Verständnis“, so Petendorf abschließend.

Von kat