Bei Greifswald: Kita-Eltern wurde überraschend gekündigt

Christian Wenzel ist sauer. Die Montessori-Kita in Hinrichshagen hat den Vertrag für den sechsjährigen Maximilian gekündigt. Die Eltern mussten sich eine neue Betreuung für ihren Sohn suchen.

Max sollte ein Jahr später in die Schule

Alles begann vor etwa einem Jahr, als die Eltern überlegten, ihr Max möge lieber ein Jahr länger in der Kita bleiben, statt bereits eingeschult zu werden. „Wir haben das beim älteren Bruder auch so gemacht. Das tut unseren Jungs gut“, ist Christian Wenzel überzeugt. Auch die Kita hatte der Vater über den Wunsch informiert.

Missverständnis über Zurückstellung

Im Januar dann hat Max den Schultest knapp bestanden, was die Eltern der Kita auch so mitgeteilt haben. „Wir sind deswegen davon ausgegangen, dass Max eingeschult wird und haben den Platz ab September neu vergeben. Wir haben eine lange Warteliste“, erklärt Anja Bernhardt, Geschäftsführerin der Aktion Sonnenschein, die drei Einrichtungen in Greifswald und Umgebung unterhält.

Unverständnis bei Familie Wenzel: „Wir haben unsere Pläne nie geändert.“ Dass die Information über den bestandenen Schultest als Einwilligung zur Einschulung gewertet wird, war beiden Eltern nicht klar. Die Zurückstellung hat die Familie später über die Schule erwirkt.

Kita sieht auffälliges Sozialverhalten

„Als die Eltern im Entwicklungsgespräch Ende Januar sagten, dass ihr Kind weiter zur Kita gehen soll, haben wir der Familie einen Integrationsplatz angeboten“, so Anja Berndhardt weiter. „Das war aus unserer Sicht wegen seines auffälligen Sozialverhaltens sinnvoll.“

„Auf einmal sollte unserem Kind der Stempel Integrativkind aufgedrückt werden“, ist Papa Christian Wenzel empört. Bis zu diesem Zeitpunkt sei nie die Rede davon gewesen, dass Max auffällig sei. „Die Kita hatte einfach unseren regulären Platz weggeben und hatte nun keinen mehr frei“, so Wenzel. Deswegen habe sich die Kita soziale Auffälligkeiten für Max ausgedacht, um einen Integrationsplatz zu rechtfertigen, so der Vorwurf des zweifachen Vaters. Auf einmal sei davon die Rede gewesen, dass Max mit Stühlen schmeiße, aggressiv sei und seine Wut nicht kontrollieren könne. „Das passt alles überhaupt nicht zu meinem Sohn. Wir kennen Max so von zu Hause nicht“, sagt Christian Wenzel. Die Eltern wehren sich gegen den Integrationsplatz und dagegen, dass Max aufgrund eines organisatorischen Problems der Kita in eine Schublade gesteckt wird.

Integrationsplatz als Hilfsangebot

„So ist das nicht“, weist Kitaleiterin Julia Marquardt die Vorwürfe zurück. Max ist seit Januar 2019 Kitakind in der Einrichtung. Beim Elterngespräch im Oktober hatte die Erzieherin bereits mitgeteilt, dass Max oft ruhelos ist, schnell wütend und auch körperlich wird. „Im Protokoll des Gesprächs steht, dass Max mit einer Schere auf ein anderes Kind losgegangen ist und dass er schwierig zu beruhigen ist“, sagt Julia Marquardt. Im Januar 2020 gab es dann seitens der Kita den Vorschlag eines Integrationsplatzes. „Dadurch wird den Kindern keineswegs ein Stempel aufgedrückt“, sagt Julia Marquardt.

Mehr Erzieher in integrativer Kita

„Wir sind eine integrative Einrichtung, in der Kinder mit und ohne Auffälligkeiten gemeinsam betreut werden. Von den 15 Kindern in einer Kitagruppe sind vier Integrationskinder“, so Bernhardt. Während in normalen Kitas ein Erzieher 15 Kinder betreut, sind es in der Montessorikita zwei pädagogische Fachkräfte. Dadurch können wir uns intensiver um jene Kinder kümmern, die besondere Hilfe benötigen. Die Kinder bekommen davon nichts mit. Wir haben einfach einen besseren Personalschlüssel“, sagt Bernhardt.

Eltern weisen Vorwürfe gegen Sohn zurück

Trotzdem lehnt Familie Wenzel den Integrationsplatz ab. „Wir haben darum gebeten, in der Kita hospitieren zu dürfen, um selbst erleben zu können, wie Max dort ist“, sagt Christian Wenzel. „Der Termin wurde zwei Tage vorher abgesagt“, erinnert sich der Vater. Er räumt ein, dass er bei einem Gespräch mit der Kitaleitung sehr emotional gewesen sei, weil ihm die Vorwürfe gegen seinen Sohn nahe gehen. „Die Kita sagte uns dann, dass die Kita-Eltern-Bindung geschädigt sei und der Vertrag wurde im April gekündigt“, sagt Wenzel.

Kita bezeichnet Verhältnis mit Eltern als zerrüttet

Im Schreiben der Kita steht: „Unser bestehendes Betreuungsverhältnis für Ihr Kind Maximilian endet am 31.08.2020.“ An späterer Stelle heißt es weiter: „Wir können Ihnen keinen Betreuungsplatz ab August 2020 anbieten, da alle Kita-Plätze vergeben sind.“

Gibt es hier eine Rechtslücke ?

Im Vertrag, den die Kita mit den Eltern geschlossen hatte, steht, dass dieser befristet ist bis zum 31.08. des Schuleintrittsjahres. Im Falle des zurückgestuften Maximilian liegt der Schuleintritt nach wie vor nicht vor. Trotzdem musste er die Kita verlassen und hat nun einen Platz in der Kita Inselkrabben auf dem Riems bekommen. Liegt hier eine Rechtslücke vor? „Davon ist nicht auszugehen“, sagt Anke Radlof, Pressesprecherin des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Der Landkreis ist für die Kindertagesstätten zuständig. „Die Kinder werden in der Regel nicht so kurzfristig zurückgestellt, dass darauf nicht mehr reagiert werden kann.“ Nach Kenntnisstand des Kreises sei es üblich, dass die Kinder im Falle einer Zurückstellung in der Kita verbleiben. Der Fall von Max und dem Streit mit der Kita ist beim Kreis bekannt. Es heißt allerdings nur knapp: „Das Kind ist mit einem Kindergartenplatz versorgt.“

Von Katharina Degrassi