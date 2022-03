Greifswald

Hat das Warten wirklich endlich ein Ende? Seit weit über einem Jahrzehnt ist die Kreisstraße zwischen Neuenkirchen und Leist eine Schotterpiste. Die drei Kilometer sind in einem erbärmlichen Zustand. Hier ist es für private PKW nicht schwierig zu fahren – sie dürfen es schlicht nicht. Teile der Straße sind ausschließlich für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben. Nun hat die Kreisverwaltung auf Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG einen neuen vorsichtigen Termin für einen Baubeginn bekannt gegeben. Wobei es sich dabei mehr um einen groben Zeitraum handelt.

Vom Kreis heißt es: „Die Maßnahme wird nach der Genehmigung des Haushaltsplanes 2022/2023 durch das Innenministerium des Landes MV ab der zweiten Jahreshälfte 2022 ausgeschrieben“. Erst dann beginnt der Bau. Zwischen Beginn der Ausschreibung – frühestens im Juli – und dem Beginn der Arbeiten vergehen aber auch mehrere Wochen. Wie viel dann bis zum Winter geschafft wird, steht in den Sternen.

Vermessungen haben Baustart verzögert

Im Haushalt sind für die grundhafte Sanierung der Straße rund 2,5 Millionen Euro vorgesehen. Im Januar 2021 hieß es bereits, dass man einen Baubeginn im Mai des selben Jahres plane. Damals wurde der Naturschutz als ein Grund für die Verzögerungen genannt. Im Juli 2021 erklärte ein Sprecher des Kreises dann, dass bei den Vermessungen etwas schiefgelaufen sei. Konkret: „Es liegen nicht alle Datensätze für das erforderliche Kartenmaterial in der benötigten Vollständigkeit vor“, so Achim Froitzheim.

Dadurch seien für das Ausbauvorhaben der Kreisstraße 2 weitere, umfangreiche Vermessungsarbeiten erforderlich. Eine genauere zeitliche Eingrenzung in Monaten war in diesem Zusammenhang nicht möglich. Nun ist jedoch klar: Es ging nicht um Monate, sondern um über 1 ½ Jahre. Wann die Straße fertig wird, kann niemand sagen. Zusätzlich zu den Straßenbaumaßnahmen sollen auch noch 300 Bäume in Form einer neuen Allee und als Einzelbäume gepflanzt werden.

Von Philipp Schulz