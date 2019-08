Neuendorf

Bei einem Autounfall in Neuendorf nahe Kemnitz ( Vorpommern-Greifswald) sind am Sonntag drei Menschen verletzt worden. Eine 44-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem Auto die Untere Dorfstraße und wollte die Kreuzung in Richtung Am Teich geradewegs überqueren. Hierbei übersah sie ein von rechts kommendes, auf der Vorfahrtsstraße fahrendes Auto, wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte. Die Autos kollidierten. Die 44-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin sowie der 25-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs und dessen 24-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt ins Klinikum nach Greifswald gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber sowie drei Rettungswagen mit Notarzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 13 000 Euro.

Von MR