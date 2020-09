Jarmen

Temperaturen um die sechs Grad Celsius herrschten am 25. Februar, als Manja Reisener aus Jarmen wie jeden Morgen gegen 6.30 Uhr mit dem Auto nach Greifswald zur Arbeit fuhr. Es war zwar noch schummrig, trotzdem bemerkte sie am Ende der Peenebrücke ein herrenloses Fahrrad: „Das kam mir komisch vor. Vielleicht liegt dort ja eine hilfebedürftige Person, dachte ich. Denn ich habe schon mehrfach Menschen in Notlagen aufgefunden“, sagt die Betreuungskraft der Hauskrankenpflege Nordlicht.

Da sie aber niemanden sah, fuhr sie weiter, um schließlich doch zu wenden. „Ich bin dann dreimal über die Brücke gefahren, hab an der Stelle Warnblick angeschaltet und bin ausgestiegen“, erzählt sie. Zum Glück für einen 71-jährigen Mann, der am Boden lag. „Er war völlig durchnässt und eiskalt, aber noch ansprechbar“, erzählt die verheiratete Frau und Mutter eines Kindes.

Wenig später erhielt sie Unterstützung von einem Autofahrer. Der Notruf war schnell gewählt, der Rettungsdienst brachte den Mann ins Klinikum. Für Polizeichef Gunnar Mächler ein Akt der Zivilcourage: „Mit ihrem Handeln hat Manja Reisener ein Menschenleben gerettet.“ Noch am selben Tag bedankten sich die Angehörigen mit einem Blumenstrauß samt Karte bei ihr.

Von Petra Hase