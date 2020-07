Greifswald

Am Samstag kam es auf der B105, kurz vor der Abfahrt zur Insel Riems, zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurden elf Menschen leicht verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei geriet ein 42-Jähriger VW Caddy-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit dem Hyundai eines 30-Jährigen zusammen. In der Folge

Fünf Autos am Unfall beteiligt

Der Hyundai drehte sich nach dem Aufprall und kollidierte mit einem weiteren Pkw. Ein weiterer Fahrer, der in Richtung Stralsund unterwegs war,fuhr in die Unfallstelle rein und stieß mit einem der Autos zusammen. Der Fahrer des fünften Wagens konnte noch ausweichen, rutschte aber in den Straßengraben.

Insgesamt wurden bei dem Verkehrsunfall elf Menschen leicht verletzt. Sie wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die sechs Fahrzeuginsassen im Wagen des Unfallverursachers blieben unverletzt.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Vor Ort waren insgesamt sechs Rettungswagen aus Greifswald und Grimmen, zwei Notarztwagen, die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Mesekenhagen sowie der Rettungshubschrauber im Einsatz.

Der Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 51.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge war die B105 für etwa drei Stunden teilweise voll gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Kriminalpolizei übernommen.

