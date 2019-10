Beispiel für andere Gemeinden – Neuenkirchen hat jetzt ein digitales Gedächtnis

Neuenkirchen

Die Geschichte der Gemeinde Neuenkirchen schlummert nicht mehr in Schuhkartons oder vergilbten Familienalben. Auf Initiative der Wampenerin Kirsten Kirchner kramten die Neuenkirchener alte Erinnerungen heraus und suchten nach Fotografien aus ihrer Kindheit. Über zwei Jahre trug die frühere Journalistin so rund 130 Fotografien zusammen, die die Geschichte des Ortes und ihrer Menschen dokumentieren, scannte die Bilder, verschlagwortete die Daten, so dass die Fotos nun in einem „Digitalen Gedächtnis der Gemeinde Neuenkirchen“ verwahrt sind. „Ich wollte die Bilder sammeln, bevor sie in Schuhkartons von Enkeln enden, die damit nichts mehr anzufangen wissen“, berichtet die 59-Jährige über ihre Beweggründe.

Knapp 30 der auf Leinwand aufgezogenen Digitalisate von Privatfotos und historischen Postkarten sind nun im Amt Landhagen zu sehen. Nicht nur das. Kirchner ergänzte die einzelnen Aufnahmen mit Informationen und Erinnerungen der Bildgeber sowie einer Karte, die den Standort der jeweiligen und teils in Vergessenheit geratenen Motive kennzeichnen.

Das digitale Gedächtnis Neuenkirchens soll eine Blaupause für ähnliche Projekte in anderen Orten Vorpommerns werden, wie Gerold Jürgens, Vorstand des Vereins „Pommersche Heimat“, berichtete. Der Verein unterstützte das Vorhaben mit 1500 Euro. Kirsten Kirchner erarbeitet derzeit einen Leitfaden, wie andere Gemeinden bei der Digitalisierung von alten Postkarten und Privataufnahmen vorgehen können. „ Neuenkirchen ist dafür unser Vorzeigeprojekt“, so Jürgens.

Die historischen Aufnahmen zeigen, dass die Gemeinde Neuenkirchen mehr als ein ländlich geprägter Ort mit Gutshaus, Forsthaus und alter Schule war. In der Gemeinde pulsierte das Leben mit Hochzeiten und Hofwirtschaft. Die Schwestern Christa und Karla Bernhardt leben in vierter Generation in der nördlich von Greifswald gelegenen Gemeinde. Sie haben sich mit mehreren Bildern am Aufbau des digitalen Gedächtnisses ihres Ortes beteiligt.

Urgroßvater und der Großvater arbeiteten als Förster im Dienste der Universität. Die Familienalben mit Bildern vom alten Forsthaus aus dem frühen 20. Jahrhundert lagen bislang gut verwahrt im Schrank, erzählt die 76-jährige Karla Bernhardt. Auf zwei Bildern aus den Jahren 1914/15 ist ihre Mutter mit staunenden Augen und weiß-gestärkter Schürze im Alter von etwa fünf Jahren zu sehen. Die Idee, die Fotos für das Projekt aus dem Album zu nehmen, fand Anklang bei den Schwestern. „Die Geschichte bleibt doch so für nachfolgende Generationen lebendig“, sagt die 78-jährige Christa Bernhardt.

Die Gemeinde Neuenkirchen, nur einen Steinwurf von Greifswald entfernt, war schon immer ein Ausflugsort der Städter. Lothar Ehmke, der ebenfalls eigene Bilder beisteuerte, erzählt von seinem Opa, der von sieben Gaststätten und Ausschänken in den 1930er Jahren berichtete: der Waldhalle, Gaststätte Ketz oder Gaststätte „Vier Jahreszeiten“, der Gaststätte „Zur Kaiserlinde“... Entweder man wanderte, so wie es die Soldaten des Jägerbataillons taten, oder man fuhr später mit dem Bus. „In den 1960er Jahren verkehrte die Stadtlinie C nach Neuenkirchen. Alle halbe Stunde kam hier ein Bus aus Greifswald an“, erinnert sich Ehmke.

Legendär die Waldhalle, die im Wald nördlich des heutigen Marktkaufgeländes stand und in deren Nähe sich ein Schießstand der in der Greifswalder Nexö-Kaserne einquartierten Soldaten befand. Kirchner berichtete von Erzählungen ihrer Mutter, die als junge Frau mit Kaffeepulver und selbst gebackenem Kuchen zur Waldhalle wanderte, um sich im Ausschank den Kaffee aufbrühen zu lassen.

Die Original-Aufnahmen gab Kirchner nach der Digitalisierung den Bildgebern wieder zurück. Alle Daten sind auf einer Festplatte gespeichert. In einem zweiten Schritt sollen die Daten nun auf einer Plattform ins Internet gestellt werden. Zudem will Kirchner alle 130 Bilder zu einer Präsentation zusammenfügen, die sie bei Vorträgen zeigen will. Wie Vereins-Vorstand Jürgen Gerold sagte, haben andere Gemeinden, wie Neppermin auf Usedom, bereits Interesse an ähnlichen Projekten gezeigt. Über die Kreisverwaltung soll nun die Idee der digitalen Ortsgedächtnisse noch stärker in die Gemeinden gestreut werden.

Von Martina Rathke