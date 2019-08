Greifswald

Während die einen vor lauter Nervosität kaum ein Wort heraus bekommen, verhalten sich die andere ganz cool und lässig. Die Einschulung zählt in Deutschland zu den wichtigsten Ereignissen im Leben eines Menschen. Nicht umsonst wird dieses mittlerweile groß zelebriert.

Auch Politiker, Sportler oder Lehrer waren mal klein und kamen in den Genuss der Einschulung. Die OSTSEE-ZEITUNG hat bekannte Greifswalder um ein Foto von dem großen Tag gebeten. Doch nicht jeder befindet sich noch im Besitz eines Einschulungsfotos. So wie Greifswalds Box-Legende Sebastian Sylvester oder der stadtbekannte Musiker Thomas Putensen. Manch ein hiesiger Prominenter scheint diesen besonderen Tag sogar komplett verdrängt zu haben und erinnert sich an nichts mehr.

Gemeinsam stark mit Händchenhalten

Doch es gibt sie: Die detaillierten und vielleicht sogar einschneidenden Erlebnisse am Einschulungstag. Wie bei der FDP-Politikerin und Bürgerschaftsmitglied Katja Wolter, die sich, umgeben von dem „hektischen Menschenhaufen“, bei ihrer Einschulung unsicher fühlte. „Die Klassenlehrerin sortierte mich in die erste Reihe. Neben mir wurde der niedliche Thomas einsortiert, der sich wahrscheinlich genauso unsicher fühlte.“ Schließlich nahm Thomas ihre Hand und zusammen gingen sie „ganz tapfer“ in die Sporthalle. „Von da an war alles gut“, erinnert sich Wolter.

Ähnlich hat sich auch Marie le Claire, kaufmännischer Vorstand der Unimedizin, gefühlt: „Eigentlich war ich immer ein ziemlich neugieriges Kind. Ich wollte wissen, wie die Dinge funktionieren, habe immer viel gefragt. Aber am ersten Schultag? Da war ich schrecklich schüchtern. Ich glaube, das sieht man auf dem Foto.“

Inhalt der Schultüte ernüchternd

Dass sich die Vorfreude über den Inhalt der Schultüte durchaus in Enttäuschung verwandeln kann, hat Bürgerschaftsmitglied Monique Wölk ( SPD) erlebt: „Ich hatte auf Schokolade gehofft. Stattdessen hatte meine Mutter die Zuckertüte vor allem mit Obst, Stiften und Radiergummi gefüllt.“ Immerhin durfte sich Wölk gemeinsam mit ihren Freundinnen einen Platz im Klassenzimmer suchen.

Mehr Glück mit dem Inhalt der Schultüte hatte Dirk Löschner. Der Theater-Intendant wurde 1973 in Ost-Berlin eingeschult. „Das war so eine typische Plattenbau-Schule. Ich war total stolz und habe mich gefreut, dass es endlich los ging. Die Schultüte war groß genug, auch wenn es Kinder mit größeren Tüten gab. Die Süßigkeiten waren keine Riesenüberraschung, aber ich mochte sie.“ Den Tag habe er sehr genossen, „aber wichtiger war mir das Langfristprojekt Schule. Sternzeichen Steinbock eben.“

Wenn die Schultüte noch als Papierkorb genutzt wird

Birgit Socher (Linke), selbst Lehrerin, erinnert sich genau an ihren ersten Schultag am 1. September 1959. „Wir waren vier Kinder, die in die erste Klasse eingeschult wurden. Mit weiteren acht wurden wir unterrichtet. Wir waren eine Einklassenschule“.

In der dritten Klasse wurde die Schule aufgelöst. Danach ging es für Socher sieben Kilometer mit dem Fahrrad nach Jürgenshagen. Noch heute trifft sich das Bürgerschaftsmitglied regelmäßig mit ihren Klassenkameraden und ihrer Klassenlehrerin. Im September feiern sie den 60. Jahrestag der Einschulung.

Im Gegensatz zu heute verliefen Einschulungen damals recht unspektakulär, sagt unser Oberbürgermeister Stefan Fassbinder, der 1972 in Neuhausen auf den Fildern eingeschult wurde. „An den Tag selbst erinnere ich mich nur vage, da zur damaligen Zeit die Einschulung nicht groß im Familienkreis gefeiert wurde.“

Anja Mirasch, Leiterin der Stadtbibliothek weiß noch genau, wie schön sie ihre Motive von Grimms Märchen auf der Schultüte fand. „Sie wurde nach der Einschulung recycelt und noch lange als Papierkorb genutzt.“

Und nun sind Sie gefragt: Raten Sie mit, wer sich hinter welchem Bild versteckt.

Von Christin Lachmann