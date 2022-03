Greifswald

Auch wenn der Baustart für das neue Schulzentrum „Am Ellernholzteich“ noch über ein Jahr auf sich warten lässt, soll möglichst noch im Herbst 2022 mit dem Ausbau der Verlängerten Scharnhorststraße begonnen werden. Über diese Straße soll in der Perspektive die Zufahrt zum Schulcampus erfolgen. Jetzt liegt erstmals eine Kostenberechnung vor. Laut aktueller Planung, mit der vor über einem Jahr die Mecklenburgische Ingenieurbüro GmbH, Niederlassung Stralsund (MIV), beauftragt wurde, erfordert die Neugestaltung unterm Strich knapp zwei Millionen Euro. Darin enthalten sind neben dem Straßenbau inklusive Ampel auch die Beräumung von Kleingärten, die Erneuerung von Durchlässen, der Regenentwässerung und der Straßenbeleuchtung, eine Bushaltestelle, Ladestationen für E-Autos sowie eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke.

Bereits mehrfach diskutierten Kommunalpolitiker verkehrstechnische Erfordernisse in diesem Bereich. Konsens war, dass die Schüler per Rad oder auch zu Fuß sicher zum Unterricht gelangen sollen beziehungsweise von dort nach Hause. Beidseitig der Fahrbahn sollen daher Gehwege entstehen. Daneben gibt es aber eine Reihe weiterer Punkte zu beachten. Dazu zählen beispielsweise Parkplätze für Lehrer und Menschen mit Beeinträchtigungen, Stellflächen für Elterntaxis und eine Wendeschleife für Busse des Nahverkehrs.

Zweite Fahrgasse mit Parkplätzen

Erste Überlegungen führten bereits im Vorjahr zum Vorschlag, aufgrund des zu erwartenden Verkehrsaufkommens an dieser Einmündung eine Lichtsignalanlage zu errichten. Dennoch, so Verkehrsplaner Thomas Sanio vom Ingenieurbüro MIV, gebe es aufgrund des begrenzten Platzes auch weiterhin ein hohes Konfliktpotenzial verschiedener Verkehrsteilnehmer. So müsse beispielsweise gewährleistet werden, dass sich auch zwei Busse nahe der Einmündung gefahrlos begegnen können. Deshalb lautet ein Vorschlag, die Einmündung aufzuweiten, und ein zweiter Vorschlag, in dem Bereich eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer zu errichten. Die aktuelle Vorzugsvariante beinhaltet daneben eine zweite Fahrgasse parallel zur Verlängerten Scharnhorststraße, konkret südlich der jetzigen Fahrbahn. Daran sollen beidseitig Kfz-Stellflächen angeordnet werden.

Den neuen Verkehrsanlagen fielen bereits sechs Kleingärten zum Opfer. Bäume und Hecken wurden entfernt. „Noch im März oder April folgt die Beräumung der Lauben und Zäune“, so Thomas Sanio. In den Sommermonaten soll die Erneuerung von insgesamt drei Durchlässen über den vorhandenen Graben ausgeschrieben werden. Zwei davon dienen künftig als Zufahrt zum Schulzentrum, müssen dementsprechend kfz-tauglich sein. Der Baubeginn für den Straßenbau sei für Oktober avisiert, die Pflanzarbeiten für das Frühjahr 2023.

