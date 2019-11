Benefizgala in Greifswald: Viel Untersützung für Bündnis Queer

Greifswald

Die Ballett-Benefizgala feierte Sonnabend Jubiläum, denn bereits zum 20. Mal ging sie über die Bühne des Theaters Vorpommern. Und das wieder mit großem Erfolg. Das Haus war seit Wochen ausverkauft.

Buntes Tanzprogramm für den guten Zweck

Zehn Tanz-Compagnien aus ganz Deutschland hatte Greifswalds umtriebiger Ballettdirektor wieder zu einem Auftritt in die Hansestadt lotsen können. Zusammen mit den zwölf Tänzerinnen und Tänzern des Balletts Vorpommern boten sie ein Programm, das Dörnen als kurz „Kessel Buntes“ bezeichnete. Denn es gab Klassik, Neoklassik und modernen Tanz. Und es gab sogar eine Uraufführung. Denn mit „Little Night Dreamers“ mit Musik von Maurice Ravel zeigten Raquél Martínez und Michael Tucker vom Ballett der Semper Oper Dresden ihre neueste Choreographie in Greifswald.

Den weitesten Weg hatten indes Lotte James und Hélian Potié vom Bayrischen Junior Ballett aus München. Mit ihrer Nummer „Ballett 102“ tanzten sie sich auf witzige Weise in die Herzen der Zuschauer und ernteten für ihren Ulk nicht nur Lacher, sondern auch spontanen Applaus. Und den bekamen auch Martina Pedrini und Urko Fernandez Marzana vom Ballett TN LOS! aus Nordhausen für ihre sehr moderne Nummer „(in)dependence“.

Erlös geht an das Bündnis „Queer“

Der Erlös der 20. Ballett-Benefizgala geht an das Aktionsbündnis „Queer“ in Greifswald. Dessen Vorstandsvorsitzender Sebastian Dahm erklärte den über 400 Theaterbesuchern, dass sein Verein das Geld nutzen wolle, um das zurückgegangene Beratungsangebot wieder zu verbessern. Leider könne man im Ehrenamt derzeit nur noch eine einstündige wöchentliche Sprechstunde in Greifswald anbieten, sagte er. Das sei viel zu wenig für einen steigenden Bedarf, vor allem im ländlichen Bereich, der bis Neubrandenburg reicht.

„Queer“ setzt sich für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Intersexuelle, kurz für die LSBTI*-Community ein. Schwerpunkte seien vor allem Erstberatungen zum Coming out, so Dahm. Aber auch zur Geschlechteridentität und damit einher gehenden familiären Problemen sowie bei Diskriminierungen. Leider gebe es auch in Greifswald Fälle von Homophobie.

Erst im Frühjahr mussten dies auch zwei Tänzer des Balletts Vorpommern vor einer Gaststätte am Markt erfahren, sagte Ralf Dörnen. Im Grunde war das Anlass für ihn, Kontakt zu „Queer“ aufzunehmen. Er freue sich über das Engagement des Aktionsbündnisses. 19 Mitglieder zählt es aktuell. Jeder, der mitmachen will, ist willkommen, rief Sebastian Dahm Interessenten auf.

Geld könnte für geringfügig Beschäftigte eingesetzt werden

Im Moment richten sich all seine Anstrengungen darauf, um vom Land finanzierte Stellen zu bekommen. Aber niemand wisse, so der Vereinschef, ob dies Erfolg haben werde. Vom Gala-Erlös könne man aber wenigstens geringfügig Beschäftigte anstellen, sagte er. Geld benötige man auch für Werbung. Denn Betroffene müssten ja erst einmal wissen, wo und wann es Beratungsangebote gibt, fügte er hinzu. Auch Stefan Fassbinder (Grüne) unterstützt das Bemühen von „Queer“.

Der Oberbürgermeister hatte Sonnabend wieder die Schirmherrschaft über die Benefiz-Gala übernommen. In seiner kurzen Ansprache lobte er vor allem das Engagement der vielen Helfer, darunter auch dreier Hotels, die schon seit Jahren Zimmer zur Verfügung stellen, damit die Künstlerinnen und Künstler in Greifswald kostenlos übernachten können.

Von Reinhard Amler