Greifswald

Dieser Moment wollte Artur Apinyan, Sänger der Greifswalder Band „Artur und Band“, einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen: Im Publikum bei einem ihrer Konzerte vor einigen Jahren saß ein älterer Mann. Etwa 80 bis 90 Jahre alt sei er gewesen, schätzt Apinyan. Während des Liedes „Fahnen für den Frieden“ saß jener Mann vollkommen in sich gekehrt auf seinem Platz, die Hände vor dem Gesicht zusammengefaltet, die Augen geschlossen.

„Nach dem Konzert bedankten wir uns bei ihm für sein Kommen“, erzählt Apinyan. Dann habe der alte Mann seine Hand gegriffen: „Wenn die jüngeren Menschen erlebt hätten, was wir damals nach dem Krieg erleiden mussten, dann wäre die Welt heute ein besserer Ort.“

„Augen zu und Herz auf“

Eine Szene, die Apinyan und seinen Bandkollegen als Inspiration für das Benefizkonzert diente, das am 4. Januar in der Stadthalle Greifswald stattfindet. Das Motto: „Augen zu und Herz auf.“ Bereits im Januar dieses Jahres traten die Musiker zusammen mit einem Chor und einem kleinen Streichorchester in der Stadthalle auf. Im Mai folgte eine Unplugged-Variante im Pommerschen Landesmuseum. Das Besondere dieses Mal: Es ist ein Konzert für den guten Zweck. Zusammen mit der Medien- und Informatikschule der Wirtschaftsakademie Nord in Greifswald haben „Artur und Band“ ein Spendenprojekt umgesetzt, dessen Einnahmen an die Kinderkrebsstation in Greifswald fließen sollen. „Das ist einfach sehr naheliegend, wenn man unser Motto bedenkt“, so Apinyan.

Schüler gestalten Plakate für Konzert

Vor einigen Wochen trat er an die Klasse der Grafikdesigner der Schule heran. Seine Idee: Die Schüler sollten zum Motto des Konzerts „Augen zu und Herz auf“ kreative Plakate gestalten. Jeweils zehn Kopien dieser Plakate sollten in A 2-Format während des Konzerts im Januar zum Preis von zehn Euro zum Verkauf angeboten werden.

Lesen Sie auch: Greifswalder öffnen Herz und Portemonnaie: 35 000 Euro auf Benefizgala

Die Lehrerin der Klasse, Bernadette Burow, meint, ihre Schüler hätten die Aufgabe engagierter umgesetzt als sonst. „Die Aussicht, dass ihre Arbeiten gesehen werden und einem guten Zweck dienen, hat offenbar die Kreativität angeregt“, so Burow. „Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Zu diesem Thema konnte jeder einen Bezug finden.“

Thema als Gesellschafts- und Selbstkritik

Die Vorgabe sei es gewesen, das Motto anhand eines bekannten Designers umzusetzen. Dafür hätten sich die Schüler auch einige Lieder von „Artur und Band“ angehört. „Jeder hat sein Plakat ganz individuell interpretiert“, sagt Burow. So wie Salome Frenzel. Die 21-Jährige habe versucht, den Stil des Künstlers Neville Brody mit ihrem eigenen in einer Typografie zu verbinden. „Es war eine sehr reizvolle und spannende Aufgabe, dieses Thema so umzusetzen“, so Frenzel. Ihr Klassenkamerad Alexander Kauert sieht das ähnlich. „Auch wenn es anfangs ein wenig kitschig wirkte, kann man aus dem Thema viel rausholen“, sagt der 19-Jährige. „Man kann es sowohl als Kritik an sich selbst als auch an der Gesellschaft verstehen.“

Ein besonderes, letztes Konzert

Für Artur Apinyan und seine Band wird es das letzte Konzert der Reihe sein. „Einige Mitglieder haben uns verlassen, andere sind gerade erst dazugekommen“, so der Sänger. Man müsse sich in den kommenden Wochen und Monaten zunächst neu aufeinander abstimmen. Das werde ein Kraftakt für sich. Umso mehr freue sich die Band auf den bevorstehenden Auftritt. Auch dieses Mal wird die Bühne wieder rappelvoll sein: 17 Chorsänger und sechs Streicher werden sie musikalisch unterstützen. Allein deshalb sei es für Apinyan kein gewöhnliches Konzert. Hinzu komme das besondere Motto des Abends: „Augen zu und Herz auf – jeder soll einfach für sich mal darüber nachdenken, mehr wollen wir nicht.“

Lesen Sie auch

Mehr zum Autor

Von Flemming Goldbecher