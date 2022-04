Benefizkonzert des Theaters Vorpommern: Mehr als ein bloßes Statement

Greifswald

Nein, zur wohlfeilen Billig-Solidarität sollte es nicht geraten, auch nicht zum kaum verpflichtenden bloßen politischen Statement. Und die programmatische, damit dann doch wieder auch politische Positionierung war bewusster Gegenentwurf zur vielerorts schnell genutzten „cancel culture“ höchst unseliger, weil bilderstürmerischer Provenienz.

Die Rede ist vom österlichen sinfonischen Benefizkonzert des Theaters Vorpommern, das vorgestern in Greifswalds Großem Haus einen künstlerischen wie finanziellen Beitrag zur direkten Unterstützung von Flüchtlingen aus der Ukraine leisten wollte: hier, in MV und damit vor Ort. Intendant Ralf Dörnen nahm vor dem Konzert kurz zum Anliegen des Hauses Stellung. Und GMD Florian Csizmadia vertiefte ein schon zuvor veröffentlichtes Statement: „Wir kombinieren in unserem Konzertprogramm Werke ukrainischer, russischer und deutscher Komponisten, um mit der Musik als universeller Sprache der Menschheit kulturell Verbindungen zu schaffen, die anderswo derzeit abgerissen werden.“

Dichtung noch tintenfeucht

Ein Programm also mit klaren Botschaften – und dennoch Freiräumen, sie ganz individuell zu erleben! Etwa die Sinfonische Dichtung „Ukraïna“ des (anwesenden) Ukrainers Boris Kosak; quasi noch tintenfeucht, geprägt von einer nicht „bildlich“ gemeinten, doch beunruhigend gestört wirkenden Klangwelt – mit Ahnungen künftiger, erfreulicher Gewissheiten?

Ein fast betroffen machender Kontrast: Das Harfenkonzert op. 74 des in Kiew geborenen, aber durchweg sowjetisch geprägten Komponisten Reinhold Gliere (1938) als die heile Welt schönen Klangs, aber auch zu rettendes Erbe aus böser Zeit und Indiz für das, was dennoch nicht zum kulturellen Verlust werden sollte. Grandios der Solist aus der Schweiz: Joel von Lerber, meisterhafter wie klanglich verführerischer Beherrscher eines zumindest solistisch oft unterschätzten Instruments.

Und danach die Brahmssche „Erste“. Ein persönliches Anliegen Csizmadias, empfunden als „Heimat“ im weitesten Sinne – und doch weitaus mehr. Vielleicht überhaupt ein Halt, eine Orientierung, ein mental wichtiger Anker auch in größter Krise! Als solcher geriet er unseren fulminant aufspielenden Philharmonikern zum echten Schwergewicht, sehr massiv geschmiedet und geradezu ein Denkmal unerschütterlicher Standhaftigkeit. Kann man derzeit gut gebrauchen!

Von Ekkehard Ochs