Berufsbildungswerk Greifswald baut Mensa für alle Bedürfnisse

Greifswald

Das Essen schmeckt in der neuen Mensa auf jeden Fall besser. Zu dem positiven Ergebnis kommt Markus Hellweg. Er ist einer von rund 600 Menschen, die jeden Tag in der Mensa des Berufsbildungswerkes Greifswald (BBW) ihr Mittag essen. Der junge Mann bereitet sich hier gerade auf das Berufsleben vor. „Leckere, vor allem aber vielfältige Gerichte und der Ruhebereich ermöglichen es mir, abzuschalten und mich während der Mittagspause zu erholen,“ ist sein Fazit. Denn in der Mensa gibt es nicht nur eine neue Küche. Das gesamte Gebäude ist auf die Bedürfnisse der Gäste eingestellt.

Mehr darüber berichten kann Anja Weichelt. Sie ist auch eine von den 600 täglichen Gästen, kommt aber als Angestellte. Weichelt ist eine von zwei Fachreferentinnen für Autismus im BBW. Ihr Fachbereich war sehr eng in die konzeptionelle Umsetzung der Mensa mit eingebunden. Was bedeutet das?

Mensa ist barrierefrei

Die alte Mensa wurde 1994 erbaut. Im Laufe der Jahre wurde immer deutlicher, dass sie nicht mehr den Ansprüchen gewachsen ist, die von einem solchen Ort verlangt werden. Damals wurden vorrangig junge Menschen mit Lern- oder Körperbehinderung ausgebildet. Heute ist das anders. „Nun sind es junge Menschen mit psychischen Behinderungen und junge Autisten, die unsere Maßnahmen absolvieren. Daher war es uns wichtig, auch hier die Rahmenbedingungen so anzupassen, dass eine barrierefreie Mensa entsteht“, betont Weichelt.

Autismus ist eine tiefgreifende Entwicklungsstörung, die in verschiedenen Formen auftreten kann. In Summe treten diese verschiedenen Autismus-Spektrum-Störungen etwa sechs bis sieben Mal unter 1000 Menschen auf. Der Verein Autismus verstehen e.V. erklärt, dass es keine konkreten Zahlen dazu gebe, wie viele Menschen in Deutschland unter Autismus leiden, man aber von etwa einem Prozent der Bevölkerung ausgehe.

Im Speisesaal werden Reize reduziert

Menschen, die Autismus haben, sind mitunter stark auf bestimmte Gewohnheiten und Verhaltensweisen festgelegt. Hier setzt die Gestaltung der neuen Mensa an. Im Speisesaal werden Reize reduziert. Das beginnt bei der farblichen Gestaltung des Ruhebereichs, einer Akkustikdecke bis hin zu schallschluckenden Trennwänden und Piktogrammen für ein umfangreiches Orientierungssystem.

In der neuen Küchen können bis zu 1200 Gerichte pro Tag gekocht werden. Besonders energieeffizient und unter besseren Ausbildungsbedingungen für die Jugendlichen, die in der Küche lernen. Das BBW selbst spricht von einer der modernsten Küchen im ganzen Land. Natürlich auch vegetarisch und für Fleischliebhaber.

Auf das neue Prestigeobjekt mussten die hungrigen Gäste jedoch lange warten. Die Bauarbeiten haben bereits im Mai 2020 begonnen und mussten mehrfach wegen pandemiebedingten Lieferengpässen verschoben werden. Seit Dezember 2021 kann der 2,4 Millionen Euro teure Bau jedoch voll genutzt werden.

Von Philipp Schulz