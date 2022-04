Greifswald

Covid-19 zerstörte das Leben, wie sie es kannte. Alles, was Monika Deutschmann-Schmidt möchte, ist, dass es wieder so wird, wie es vor ihrer Coronaerkrankung war. Die heute 61-Jährige möchte wieder täglich mit dem Rad zur Arbeit fahren, auf die Palliativstation der Unimedizin Greifswald, wo sie sich als Krankenschwester um ihre Patienten kümmerte, sie aufmunterte und ihnen beistand.

Doch davon ist Monika Deutschmann-Schmidt weit entfernt. Seit sie vor knapp anderthalb Jahren an Corona erkrankte, ist sie stark eingeschränkt. Sie leidet an Long Covid, hat nur etwa 50 Prozent ihrer früheren Kraft, jeder Schritt fällt ihr schwer, die linke Körperseite ist besonders betroffen, ihr Gleichgewichtssinn gestört.

Bleierne Müdigkeit und ständige Erschöpfung

Wenn sie auf einer Treppe steht und hinunterschaut, hat sie das Gefühl, vor ihr ist ein riesiges Loch. Treppensteigen geht nur, wenn sie sich festhalten kann. Es gibt gute Tage, an denen sie erst zur Physiotherapie geht und anschließend noch einen kleinen Stadtbummel unternimmt. Doch dann ist sie am nächsten Tag derart erschöpft, dass sie kaum aufstehen kann.

Vom Fatigue-Syndrom, also dieser bleiernen Müdigkeit und der ständigen Erschöpfung, waren früher vor allem Krebspatienten betroffen. Mittlerweile ist es auch eine regelmäßig auftretende Folgeerscheinung einer Coronaerkrankung. Ab der kommenden Woche nimmt die Greifswalderin an einem Fatigue-Seminar teil, um mehr über die Krankheit zu lernen und wie sie besser damit umgehen kann.

Jedes Telefonat ist für Monika Deutschmann-Schmidt eine derart große Konzentrationsanstrengung, dass sie sich intensiv darauf vorbereitet, was sie sagen und fragen möchte. Manchmal muss sie dann doch wieder auflegen, weil sie den Faden verliert, im entscheidenden Moment die richtigen Worte nicht findet oder einfach ihre Telefonnummer nicht mehr nennen kann, obwohl der Zettel vor ihr liegt, auf dem die Ziffern notiert sind.

Große Angst, erneut an Corona zu erkranken

„Alles ist für mich unendlich kompliziert. Es ist einfach eine Katastrophe und es gibt Tage, an denen ich einfach nur weinen möchte“, sagt Monika Deutschmann-Schmidt. „Ich möchte so gerne mein Leben zurück, wie es vor Corona war. Ich möchte wieder arbeiten gehen und ohne Angst Freunde treffen oder auch nur in einer größeren Menschenansammlung stehen.“

Denn auch das ist kaum noch denkbar für sie. Sie hat so wahnsinnig große Angst, sich erneut mit dem Coronavirus anzustecken, dass sie mittlerweile sehr zurückgezogen lebt. Sie würde gerne bei der Physiotherapie eine Gruppe besuchen, die Sport, Bewegung und Entspannung vereint (Greifswalder Allerlei). Doch in einem Raum mit zehn Menschen ohne Maske – davor hat sie panische Angst. Am liebsten ist es ihr, wenn sie mit der Physiotherapeutin allein ist oder maximal ein bis zwei andere in der Gruppe sind.

Monika Deutschmann-Schmidt erkrankte am 24. Dezember 2020, als es noch keinen zugelassenen Impfstoff in Deutschland gab. Wenige Woche später hätte sie sich immunisieren lassen können. Dann wären ihr der schwere Verlauf und Long Covid vielleicht erspart geblieben. Mittlerweile ist die 61-Jährige doppelt geimpft. Eine dritte Impfung wurde ihr bisher nicht empfohlen, weil die durchgemachte Erkrankung sie schützt. Und doch kann ihr kein Arzt versprechen, dass sie nicht vielleicht doch ein weiteres Mal an Corona erkrankt. Um zu lernen, mit ihrer Angst umzugehen, hat sie sich Hilfe in der Psychotherapieambulanz der Universität Greifswald gesucht und wartet derzeit auf einen Termin.

Wird sie jemals wieder arbeiten können?

Deutschmann-Schmidt hofft noch immer, dass sie wieder anfangen kann zu arbeiten, dass es ihr bald besser geht und sie dann wieder zwei, drei oder vier Stunden im stressigen Stationsalltag schafft. Doch derzeit scheinen das weit entfernte Träume zu sein. Ob sie jemals wieder arbeiten können wird, das vermag ihr derzeit niemand zu sagen. Dabei ist Deutschmann-Schmidt längst kein Einzelfall.

In der Post-Covid-Ambulanz der Unimedizin Greifswald, wo auch Deutschmann-Schmidt viele Mal war, werden etliche Patienten behandelt, die nicht mehr arbeiten können. „Von unseren 200 Patienten, die wir im vergangenen Jahr betreut haben, können etwa die Hälfte trotz der Einschränkungen arbeiten“, sagt Professor Anke Steinmetz, Koordinatorin der Post-Covid-Ambulanz der Unimedizin Greifswald. Etwa ein Drittel derjenigen, die dauerhaft krankgeschrieben waren, sei es mittlerweile gelungen, ihren Beruf wieder aufzunehmen.

Hier finden Betroffene von Long Covid in Greifswald Hilfe Post-Covid-Ambulanzrichtet sich an Personen, die nach einer Coronaerkrankung stark eingeschränkt sind. Ziel ist es, die gestörten Funktionen durch gezielte physiotherapeutische und gegebenenfalls auch psychologische Maßnahmen wiederherzustellen. Die konkrete Therapie ist in jedem Einzelfall anders. Aktuell sind bei Bedarf Herz- und Lungenspezialisten in die Arbeit eingebunden, Neurologen und Immunologen, zudem Psychologen, Psychiater und Kinderärzte. Für die Anmeldung zur Post-Covid-Ambulanz ist eine Überweisung vom Haus- oder Facharzt notwendig (Telefonnummer 0 38 34 / 86 70 87). Wenn Sie psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen möchten, können Sie einen Termin für eine Sprechstunde bei einem Psychotherapeuten Ihrer Wahl vereinbaren. Der Termin muss innerhalb eines Monats angeboten werden. An solche Sprechstundentermine kann sich eine Notfallbehandlung über bis zu zwölf Therapiestunden anschließen. Erst danach muss eine Langzeittherapie beantragt werden, für die die Wartezeit derzeit bis zu einem Jahr in MV beträgt. Die Psychotherapieambulanz der Unimedizin bietet vergleichsweise kurze Wartezeiten, weil die Therapien dort von mehreren an der Universität in Ausbildung befindlichen Therapeuten durchgeführt wird. Es kann also auf einen größeren Personalstamm zurückgegriffen werden, als bei einem einzelnen niedergelassenen Therapeuten (Telefonnummer 0 38 34 / 420 37 38).

„Manchmal auch nur stundenweise“, sagt Steinmetz. Prognosen seien deswegen nahezu unmöglich. „Die Erkrankung ist noch zu neu. Uns fehlen verlässliche Studien und Erfahrungen“, sagt Anke Steinmetz. Auch über die Quote von Coronaerkrankten, die im Anschluss von Long Covid betroffen sind, gibt es derzeit stark variierende Aussagen. „Einige Studien schätzen den Anteil auf fünf bis zehn Prozent. Andere Studien deuten darauf hin, dass bis zu 30 Prozent der Infizierten betroffen sind“, verdeutlicht Anke Steinmetz.

Die große Sehnsucht nach der alten Selbstständigkeit

Monika Deutschmann-Schmidt war immer stolz auf ihr Leben und ihre Leistungen. Als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern hat sie im Schichtsystem als Krankenschwester gearbeitet und ihr Leben stets selbstständig gemeistert. Nun ist sie immer wieder auf Hilfe angewiesen. In wenigen Wochen läuft ihr Krankengeld aus. Die bundesweite Regelung sieht vor, dass man anderthalb Jahre mit ein und derselben Krankheit krankgeschrieben sein darf. Wieder stehen für sie etliche Anrufe im Behördendschungel an, sie muss sich durchkämpfen durch die nächsten Schritte. Ihr Mann und ihre Freundin stehen ihr dabei zur Seite und trotzdem ist das, was sie am meisten möchte, alles wieder ganz allein meistern zu können.

Von Katharina Degrassi