Greifswald

Verleugnung, Zorn, Verhandeln, Trauer, Angst und schließlich – Erlösung. „Das Sterben ist die letzte große Krise, die wir erleben“, sagt Stephan Helbig. Der 65-Jährige ist gelernter Pfleger und ehemalige Leiter des Paul-Gerhardt-Hauses der Johanna Odebrecht Stiftung. Noch heute übernimmt er diakonische und seelsorgliche Aufgaben in der Einrichtung. Seit 25 Jahren gibt es das Pflegeheim in Greifswald. Heute beherbergt es knapp 170 Menschen.

Die „letzte große Krise“

„Man macht im Leben ja viele größere und kleinere Krisen durch“, sagt Helbig. „Doch das Sterben legt noch einmal alles auf die Waagschale. Und letztendlich ist ein Leben ohne ein Ende auf dieser Welt nicht vorstellbar.“ Der Tod – oder besser das Sterben – macht Angst. Für Menschen, die weit entfernt davon sind, ist es schwer, sich mit dem eigenen Ableben auseinanderzusetzen. Deshalb sei es gut, sich frühzeitig auch auf das Lebensende einzustellen, fügt Helbig an: „Der Tod gehört zum Leben dazu.“

Sterbebegleitung als Berufung

Vor etwa dreißig Jahren arbeitete Helbig noch als Heilerziehungspfleger und betreute in erster Linie Menschen mit Behinderungen. Dann wechselte er in die Altenpflege. Seitdem ist die Begleitung von Sterbenden auf ihrem letzten Weg eine seiner Aufgaben. Das erste Mal, als er eine Person versorgte, die im Sterben lag, sei er sehr mit „technischen Dingen“ beschäftigt gewesen. „Ich habe geschaut, ob bei der Gabe der Medikamente alles stimmt. Ich war sehr mit der Frage befasst, ob ich alles richtig mache. Ich wollte auf keinen Fall etwas falsch machen“, blickt Helbig zurück.

Auch den Angehörigen Trost spenden

Heute sei das ganz anders. Schon lange stünden für Helbig nicht mehr das eigene Handeln, sondern der Mensch, der im Sterben liegt, und dessen Angehörige im Mittelpunkt. Auch wenn die Bedürfnisse des Sterbenden dabei klar im Fokus stehen, ist es Helbig wichtig, dass die Familien nicht in Vergessenheit geraten. „Es ist für alle Beteiligten schwierig. Im einen Moment bin ich der Zurückbleibende, im nächsten der Gehende“, erklärt der Sterbebegleiter. Daher sei diese Dreiecksbeziehung zwischen dem Sterbenden, der Familie und dem Sterbebegleiter besonders wichtig. Für einen Menschen sei es tröstend, dass ihn geliebte Menschen durch diese letzte große Krise leiten. Der Sterbebegleiter wiederum kann nicht nur dem Sterbenden, sondern auch den Angehörigen in ihrer Trauer und Hilflosigkeit beistehen.

„Letzte Hilfe“ leisten

Um die Angehörigen auf die schwere Zeit vorzubereiten, gibt Helbig zusammen mit seiner Kollegin Elke Kollmer sein Wissen und seine Erfahrung inzwischen auch in Kursen zur „Letzten Hilfe“ weiter. Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie konnte das Angebot jedoch erst ein einziges Mal stattfinden. Der Begriff sei bewusst an die Erste Hilfe angelehnt. „Darüber etwas zu lernen, scheint uns selbstverständlich und die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Wissen einmal benötigen, ist bestimmt auch ziemlich hoch. Doch dass wir einmal letzte Hilfe leisten müssen, ist ebenfalls so gut wie sicher“, meint Helbig. In dem Kurs vermitteln Helbig und Kollmer unter anderem Wissen zu bürokratischen Dingen wie Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten, aber geben auch Hilfestellungen dazu, wie man Sterbende emotional unterstützt, ihr Leiden lindert und auch selbst Abschied nehmen kann.

„Morgen bin ich nicht mehr“

Hierfür sei es zunächst wichtig, das Sterben besser zu verstehen. Es aus der Sicht der Person, die Abschied nimmt, zu sehen. Da Personen, die im Sterben liegen, häufig Nahrung und Getränke verweigern, hätten viele Menschen Angst, dass ihr Angehöriger verhungert oder verdurstet. „Wir versuchen dann immer zu erklären, dass man nicht stirbt, weil man nicht isst, sondern dass man nicht isst, weil man stirbt“, erzählt Elke Kollmer. „Viele fühlen es, wenn es so weit ist. Während meiner langjährigen Tätigkeit habe ich häufig erlebt, dass ein Patient sagte: Morgen bin ich nicht mehr. Und dann war es so.“

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es darf auch gelacht werden

Dabei muss es am Lebensende nicht immer nur ernst zugehen. „Der Sterbende gehört immer noch zu den Lebenden“, erklärt Helbig. Deshalb hätte auch „Banales“ Platz im Sterbeprozess. „Man sollte auf jeden Fall versuchen, auch noch lustige und schöne Momente mitzunehmen“, pflichtet ihm Elke Kollmer bei. Es dürfe auch gelacht werden, wenn der Sterbende dazu noch in der Lage ist. „In solchen Situationen wird jede Minute, die man noch zusammen hat, sehr kostbar.“

Helbig: Der Tod verleiht dem Leben Bedeutung

Häufig würde der baldige Tod von den Sterbenden sogar als Erlösung angesehen, sagt Stephan Helbig und erzählt von einer Frau, die ihm im Alter von 100 Jahren gesagt habe, dass sie glaube, der liebe Gott habe sie vergessen. „Sie meinte, sie wolle nicht mehr leben. So etwas sagen Menschen in dieser Situation nicht aus einer Laune heraus, sondern weil sie ihr Leben gelebt haben.“ Auch wenn es für junge Menschen schwer nachvollziehbar oder gar beängstigend sei, dass der Wille zu leben einmal enden könnte: Für Helbig hat es etwas Tröstliches an sich. „Auch wenn es schwer ist, die Kontrolle über das eigene Leben aus der Hand zu geben: Ich denke, auf die Endlichkeit hinzuleben, gibt der irdischen Existenz erst ihre Qualität.“

Von Alexander Kruggel