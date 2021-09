Greifswald

Protest beendet: Polizei und Feuerwehr haben am Freitag gegen 11.40 Uhr die Besetzung des Blockheizkraftwerks an den Credneranlagen in Greifswald aufgelöst. Zuletzt hatten sich noch zwei Personen auf dem Dach und eine weitere Person auf dem Schornstein befunden.

Seit dem Morgen hatte die Klimaaktivisten mit ihrer Aktion für Aufsehen gesorgt – und für einen Ausfall der Warmwasserversorgung. Kurz nach 6 Uhr kletterten zunächst mehrere Protestler auf den 31 Meter hohen Schornstein des Gebäudes der Stadtwerke, um dort ein Banner zu entrollen, zwei blieben oben, während sich drei Personen auf das Dach setzten.

Per E-Mail informierten die Aktivisten den Stadtwerke-Chef Thomas Prauße über die Besetzung des Blockheizkraftwerkes. Kurz darauf eilte ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr zum Kraftwerk.

Schneller Gasausstieg gefordert

Die Umweltschützer wollen mit der Aktion auf die Klimaschädlichkeit von Erdgas hinweisen und fordern den schnellen Gasausstieg. Zwei Protestler ließen sich nach Vermittlungsgesprächen mit Stadtwerke-Chef Prauße vom Abstieg überzeugen. Zwei Personen auf dem Dach und eine Person auf dem Schornstein blieben zunächst auf ihren Posten, bis die Aktion beendet werden konnte.

Die Polizei war mit 30 Einsatzkräften im Einsatz, darunter eine Spezialeinheit der Verhandlungsgruppe MV und ein Höheninterventionsteam. Die Berufsfeuerwehr Greifswald war mit elf Einsatzkräften und einer Drehleiter im Einsatz. Die Drehleiter wurde schließlich zum Schornstein hinaufgefahren, damit die Spezialisten mit der Aktivistin ins Gespräch kommen konnten.

Stadtwerke-Chef: Lebensgefahr für die Protestler

„Protest ist jederzeit in Ordnung. Aber nicht so. Für die Menschen da oben besteht Lebensgefahr“, sagte Prauße, der die gesamte Zeit am Ort des Geschehens war und immer wieder das Gespräch mit den Protestlern suchte. Er ließ das Blockheizkraftwerk sofort abschalten, nachdem er von der Besetzung erfuhr. „Wenn aus dem Schornstein heiße Gase austreten, ist das enorm gefährlich für die Person da oben auf dem Schornstein. Auch die Leute auf dem Dach wissen nicht, wie sie sich dort sicher bewegen. Dort sind Filtermatten, durch die die Personen durchfallen können“, zeigte sich Prauße besorgt.

Wegen der Abschaltung des Blockheizkraftwerkes waren etwa 450 Haushalte und 25 Gewerbetreibende für etwa fünf Stunden ohne warmes Wasser. Laut Prauße wurde versucht, die Warmwasserversorgung über die Umlenkung aus anderen Bereichen zumindest teilweise zu gewährleisten.

„Wir müssen dringend jetzt sofort etwas tun“

Die Greifswalder Studentin, die das Dach freiwillig verlassen hat und sich gegenüber der OZ Luna nennt, sagt: „Wir protestieren gegen die Darstellung, Erdgas sei eine Brückentechnologie. Erdgas ist fast genauso umweltschädlich wie Braunkohle, in den ersten 80 Jahren sogar schädlicher.“ Sie betont, dass sich der Protest nicht direkt gegen die Stadtwerke Greifswald richte, sich die Aktivisten bewusst seien, dass sich die Stadtwerke bereits stark engagieren für den Klimaschutz. „Wir müssen dringend jetzt sofort etwas tun, damit ich und meine Kinder, die ich vielleicht mal haben werde, noch eine Lebensgrundlage haben.“

Die Stadtwerke Greifswald investieren aktuell sieben Millionen Euro in eine vier Hektar große Solarthermieanlage am südlichen Stadtrand. Es handelt sich um die größte Anlage dieser Art im gesamten Bundesgebiet. Auch darüber hinaus nimmt das städtische Unternehmen viel Geld in die Hand für den Bau moderner Wärmeerzeugungsanlagen. Die Gesamtinvestitionssumme liegt bei 42 Millionen Euro.

Von Katharina Degrassi