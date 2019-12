Besinnlichkeit auf dem Greifswalder Weihnachtsmarkt

Greifswald

Besinnlichkeit, Ruhe, kurz innehalten – das geht auch auf dem Greifswalder Weihnachtsmarkt. Inmitten von Autoscooter, einem musikalischen Elch und dem hell beleuchteten Riesenrad steht sie und prägt das Bild des winterlichen Marktplatzes seit nun zehn Jahren: Die kleine, hölzerne Kapelle, die Adventskirche.

Betrieben von Kirchengemeinden und Greifswalder Initiativen, zeigt sich das in Norddeutschland einmalige Projekt in diesem Jahr mit einem anderen Konzept. Die Pastorin Beate Kempf-Beyrich und die katholische Pastoralreferentin Esther Göbel haben die Leitung der Adventskirche übernommen. „Wir hatten zuvor immer das Gefühl, dass sich die Leute nicht hereingetraut haben“, sagt Göbel. Deswegen wurde zunächst der Eingang heller beleuchtet, die Eingangstür steht nun während der Öffnungszeiten offen. Täglich von 16 bis 20 Uhr können Besucher in die Kapelle betreten.

Die Tür der Kapelle steht für alle offen

„Das ist ein weiterer Punkt, den wir geändert haben“, so Göbel. „Während zuvor nicht ganz offensichtlich war, wann welche Veranstaltung in der Adventskirche stattfindet, haben wir nun täglich eine feste Öffnungszeit.“ Gäste können an verschiedenen Ständen die Weihnachtszeit erleben. Mit Playmobil die Geschichte der Geburt Jesu nachspielen, Weihnachtssterne basteln, Postkarten schreiben und ein Quiz warten auf diejenigen, die dem Trubel des Weihnachtsmarktes entfliegen wollen.

Angefangen habe das Projekt mit einer Bude, in der Plätzchen verkauft und über die Weihnachtsgeschichte aufgeklärt wurde. „Wir hatten die Idee auf dem Potsdamer Weihnachtsmarkt gesehen und wollten das hier auch“, erklärte Pastor Roland Springborn vom Kapellenverein der OZ im vergangenen Jahr. Später wurde dann eine achteckige Holzkirche entworfen, die bis heute jährlich aufgebaut wird.

„Geschenkt, aber nicht umsonst“

Das Herzstück der Kapelle ist nun eine Kommode, in deren Kästchen täglich kleine Überraschungen auf die Besucher warten. Das diesjährige Motto der Adventskirche lautet: Geschenkt, aber nicht umsonst. „Auf dem Weihnachtsmarkt kostet alles Geld. Hier haben alle Greifswalder die Möglichkeit, etwas zu unternehmen. Auch diejenigen, die weniger Einkommen haben“, betont Esther Göbel. Etwa 40 Gäste können sich täglich etwas aus dem Adventskalenderschränkchen nehmen. So auch XXX und xxx, die einen Blick in eine Schublade wagten und ein Glas Honig mit nach Hause nehmen konnten.

Vor der Arbeit. Während der Arbeit. Nach der Arbeit. Es wird... #nochdreitage bis zu #eröffnung der @adventskirche_greifswald Gepostet von Adventskirche Greifswald am Donnerstag, 28. November 2019

Die Andachten, die bisher täglich um 12 Uhr in der Kirche stattfanden, wurden ausgelagert. „Unsere Lichtpunkte finden nun montags und donnerstags um 19 Uhr auf der Bühne des Weihnachtsmarktes statt“, sagt Esther Göbel. Sie betont, dass die 15-minütigen Wortbeiträge keine Predigt seien, sondern eher „wie ein Impuls für den Abend“. Viele weitere Veranstaltungen, wie ein Lucia-Chorkonzert des Instituts für Skandinavistik, Ölkerzen upcyclen und ein Preacher-Slam zum Thema „Müssen Christen artig sein“ kamen gut an.

Noch bis Samstag, den 21. Dezember können Interessierte die Adventskirche besuchen. Am Samstag um 15.30 Uhr wird außerdem erklärt, wie der Tannenbaum zum Weihnachtsfest kam.

Lesen Sie auch:

Adventskirche bietet Ruhe inmitten des Trubels

„Ho ho ho“: Weihnachtsmann kommt mit Schiff statt Schlitten nach Greifswald

Helfen bringt Freude: OZ-Leser spenden für Menschen und Tiere in Not

Von Stefanie Ploch