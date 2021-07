Besser erreichbar: Rufbus erweitert Angebot in Vorpommern-Greifswald und weiterem Kreis

Greifswald/ Strasburg

Der öffentliche Personennahverkehr in Greifswald selbst ist gut aufgestellt. Wenn man möchte, kommt man mit dem Bus schnell und unkompliziert überall hin. Doch das ist nicht überall im Kreis so. Verlässt man die größeren Städte, die über ein eigenes Bussystem verfügen, werden die Wartezeiten länger und die Verbindungen schlechter. Die privaten Busunternehmen, die für die Busse zuständig sind, müssen auf die Zahlen schauen.

Wenn nur wenige Menschen die Busse nutzen, werden Verbindungen gekürzt. Gekürzte Verbindungen und ein dünneres Angebot führen jedoch unweigerlich zu weniger Fahrgästen: ein Teufelskreis, der bestärkt wird durch weitere Faktoren. Eine alternde Bevölkerung, die mitunter nicht mehr selbst Auto fahren kann, jedoch die verstreute Infrastruktur nutzen muss, die es außerhalb der Städte nicht überall gibt. Auch Kinder, die noch nicht selbst fahren können, sind oft auf ihre Eltern als einzige Möglichkeit angewiesen.

Bereits vor vier Jahren wurde für dieses Problem eine erste Lösung gefunden. Klein und regional, aber dafür erfolgreich: Der ILSE-Rufbus. Der Bus fährt direkt im Süden Greifswalds, zwischen Klein Zastrow und Zarnekla, Groß Zetelvitz und Wüstenfelde. Kurz: Rund um Loitz. Die Idee kam 2017 von der Verkehrsgesellschaft Vorpommern (VVG) und ist simpel. Ilse ist ein Hybrid zwischen Bus und Taxi. Statt zu festen Zeiten zu fahren, kommt der Bus nur nach Buchung. Der Fahrpreis liege knapp über den üblichen Nahverkehrspreisen, aber deutlich unter Taxipreisen. Gefahren wird zwischen 8 und 18 Uhr unter der Woche. Weil das Angebot gut ankommt, soll nun erweitert werden.

Mehr Regionen bekommen Rufbusse

Um in mehr Regionen aktiv werden zu können und das ILSE-Konzept sogar in einen neuen Kreis zu exportieren, hat die Vorpommersche Verkehrsgesellschaft mit der Mecklenburg-Vorpommerschen Verkehrsgesellschaft mbH kooperiert. Nun wurde das neue Konzept vorgestellt. Die erste Erweiterung startet ab 1. August, eine zweite Erweiterung ab Januar 2022. Bereits in wenigen Tagen sind die ILSE-Busse auch in Demmin, dem Demminer Land, Dargun, Friedland und Woldegk unterwegs. Hinzu kommen die Regionen Torgelow-Ferdinandshof und Strasburg-Pasewalk. Damit wird das Angebot deutlich erweitert.

Ab 2022 kommen dann noch weitere Seenplatte-Ämter rund um Neubrandenburg, Altentreptow und Burg Stargard hinzu. Torsten Grahn, Geschäftsführer der Mecklenburg-Vorpommerschen Verkehrsgesellschaft, erklärte dazu: „Wir haben uns ganz bewusst für eine Kooperation mit der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH (VVG) entschieden. Die Kollegen haben die größte Erfahrung mit freien Rufbussen im Land und der Name ILSE ist schon ein Begriff. Wir möchten die Menschen möglichst schnell von dem neuen Verkehrsangebot in unserem Landkreis begeistern.“

Modell für das ganze Bundesland?

Das ILSE-Modell interessiert auch die Politik. Vorpommern-Greifswalds Landrat Michael Sack (CDU) war selbst Bürgermeister in Loitz, wo der Rufbus als erstes fuhr. Er war auch bei der Vorstellung der neuen Regionen vertreten. „Rufbusse bedienen die Bedürfnisse der Bewohner in den dünn besiedelten Regionen viel passgenauer als andere Systeme“, sagte Sack. Sie gehörten zur vorgeschriebenen Daseinsvorsorge der öffentlichen Hand. „Adressaten sind vor allem Ältere, die nicht mehr allein mobil sind, und Jüngere, die noch nicht allein mobil sind“, erklärte Sack.

Das flexible Busprojekt sei ein Vorbild für ländliche Regionen in ganz Mecklenburg-Vorpommern, so der Landrat weiter. Die Dörfer und Kleinstädte in den neuen ILSE-Regionen gehören zu den Regionen mit der geringsten Einwohnerdichte in Deutschland. Konventioneller Busverkehr kann hier womöglich bald ganz der Vergangenheit angehören. „Mobilität ist eine der wesentlichen Voraussetzungen, am sozialen Leben teilzuhaben. Hier steht die Landesregierung in der Pflicht, derartige Angebote künftig auch aktiv zu fördern. Aktuell stemmen die Landkreise diese Aufgabe größtenteils noch allein“, so Bunge.

„Wir freuen uns sehr, dass unser Nachbarlandkreis auf unser Know-how setzt“, sagte VVG-Geschäftsführer Dirk Zabel. „Wir haben 2017 mit einem innovativen On-Demand-Verkehrsmodell Neuland betreten, das sich längst als verlässliches Mobilitätsplus in einer dünn besiedelten Region bewährt hat“, fasst er die vergangenen Jahre zusammen. Zudem sei das Modell ressourcenschonend, da nur nach Bedarf gefahren werde.

Von Philipp Schulz