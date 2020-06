Bessere Händedesinfektion: Greifswalder BDH-Klinik testet Innovation

Greifswald

Das Thema Händedesinfektion ist durch die derzeitige Pandemie wieder in den Diskurs der Öffentlichkeit gelangt. Doch in Kliniken und Einrichtungen mit Patientenkontakt wird schon länger nach Lösungen zur Optimierung gesucht. Das Stralsunder Unternehmen „GWA Hygiene“ hat ein neues System entwickelt, das nun an der Greifswalder BDH-Klinik getestet wird.

Das Prinzip: Fest installierte Sensoren am Desinfektionsspender und Transpondern, also Funk-Kommunikationsgeräte, die die Pfleger während ihrer Schicht mit sich führen, erfassen das Desinfektionsverhalten automatisch. Die Technik findet bereits in über 30 Einrichtungen deutschlandweit Anwendung. Dazu zählen unter anderem Kliniken sowie Alten- und Pflegeheime.

Feedback vom Sensor

In einem Pilotprojekt an der BDH-Klinik wird in den kommenden Monaten eine weitere Komponente getestet, die die Händedesinfektion revolutionieren könnte: „Zusätzlich zu den Sensoren am Desinfektionsspender gibt es welche in den Zimmern der Patienten“, erklärt GWA-Geschäftsführer Tobias Gebhardt. Begibt sich ein Pfleger in die Nähe eines Patientenbettes und hat sich vorher nicht die Hände desinfiziert, erhält er eine Benachrichtigung über den Transponder.

Es werde also nicht nur erfasst, ob und wie oft sich die Mitarbeiter die Hände desinfiziert haben, sondern sie bekommen zusätzlich direktes Feedback vom Sensor vor dem Kontakt mit den Patienten.

Desinfektionsmittel werden mit Sensoren ausgestattet, um das Nutzerverhalten zu erfassen Quelle: GWA-Hygiene

Diese Funktion stelle ein „Kontrollerinnerungsinstrument“ für die Pfleger dar, so Gebhardt. Das Projekt zeige außerdem, wie Digitalisierung und Gesundheit Hand in Hand gehen können. Die Daten werden jedoch nur anonym erfasst. Die Innovation könne nicht zurückverfolgen, wer wann einen Sensor mit sich getragen habe, ergänzt Mareile Otto, Pflege- und Therapieleiterin der BDH-Klinik. Es diene ausschließlich der Selbstkontrolle.

Vier Projekt-Phasen

Das Handdesinfektionsprojekt in der BDH-Klinik erfolge in vier Phasen, erklärt Bereichsleiterin Ute Schmidt. Zunächst gehe es darum, dass die Mitarbeiter die Transponder nur mit sich führen. „Die größte Befürchtung war zunächst, dass die Mitarbeiter kontrolliert werden“, sagt sie. Doch weil die Daten anonym erfasst werden, konnten sich die Mitarbeiter schnell mit dem Projekt anfreunden.

„Schließlich ist die Desinfektion das A und O, um uns und die Patienten zu schützen“, sagt sie. In Stress- oder Notsituationen und dem Zeitdruck der Pfleger geschuldet könne es vorkommen, dass die Händedesinfektion vergessen werde. „Und dann sollten wir lieber einmal mehr daran erinnert werden als einmal zu wenig“, meint Schmidt.

„Desinfektion ist sehr wichtig“

So sieht es auch der geschäftsführende Direktor des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin an der Universitätsmedizin Greifswald. „Gerade die Desinfektion der Hände ist sehr wichtig“, betont Prof. Axel Kramer. Er betreut das Projekt, welches vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, mit. In einer Publikation aus dem Jahre 2006 stellte er bereits fest, dass bis zu 90 Prozent der Keime über die Hände übertragen werden.

Der Chefarzt der BDH-Klinik, Dr. Torsten Stein, freut sich über die Zusammenarbeit mit dem Uni-Institut und dem Unternehmen aus Stralsund. „Die Desinfektion ist nicht nur in diesen Zeiten ein zentrales Thema“, sagt er. 70 Desinfektionsspender und 36 Betten sind in der Klinik nun mit Sensoren ausgestattet. Zunächst solle bis September geschaut werden, wie die Erfindung weiter verbessert werden kann. „Wir hoffen, dass wir längerfristig und nachhaltig von diesem Projekt profitieren können“, so Stein.

Die BDH-Klinik mit rund 150 Betten ist ein Akutkrankenhaus und zugleich Rehabilitationszentrum zur Behandlung von Querschnittgelähmten sowie Personen mit schwersten Schädel-Hirn-Verletzungen.

Von Stefanie Ploch