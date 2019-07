Greifswald

Der Landkreis installiert mit Unterstützung des Landesstrategiefonds elf Defibrillatoren (AED). In den drei Standorten Greifswald, Anklam und Pasewalk sind sie nun öffentlich zugänglich. Die 1200 Mitarbeiter der Kreisverwaltung werden geschult. Das Interesse der 250 Frauen und Männer zum Auftakt am 2. Juli im Greifswalder Landratsamt war groß. In der Feldstraße wurden im Eingangsbereich und im Foyer des Erdgeschosses Defibrillatoren installiert. Die meisten, und zwar sechs, gibt es wegen der vielen Standorte in Anklam.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland. Vor allem mit zunehmendem Alter und durch falsche Ernährung leiden viele Menschen darunter. Die Defibrillatoren werden nicht bei Herzstillstand, sondern bei Kammerflimmern (bestimmte Herzrhythmusstörungen) eingesetzt und lassen sich auch von Laien bedienen. Eine eingebaute Sprachfunktion sagt, welche Handgriffe, in welcher Reihenfolge zu tun sind. „Ein spezielles Training ist jedoch trotzdem unerlässlich“, erklärt der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes des Kreises Dr. Lutz Fischer.

Genau dafür legte Timo Weber bei der Schulung die Grundlagen und lieferte gleich noch einen Erste-Hilfe-Kurs zum Vorrang und der richtigen Anwendung der Herz-Druck-Massage, der Notwendigkeit möglichst Hilfe zu holen und so weiter. Weber erledigte seine Aufgabe mit viel Humor und versuchte, Ängste zu nehmen. „Ein Rasierer ist auch in dem Ersthelferpäckchen“, scherzte er beispielsweise. „Wenn sie ihn für ein spontanes Date benötigen, vergessen sie nicht, einen Neuen reinzulegen.“ Denn die Elektroden des Defibrillators müssten auf glatter Haut und nicht auf Brusthaaren aufliegen. Darum gibt es auch eine Schere, um nötigenfalls fix die Kleidung zu entfernen.

Ein spezielles Training der Reanimation unter Verwendung der Defibrillatoren unter fachlicher Aufsicht des Eigenbetriebes Rettungsdienst ist zusätzlich für erklärte Ersthelfer vorgesehen.

Eckhard Oberdörfer