Greifswald

Der Haushalt Greifswalds wird voraussichtlich nicht vor Juni bestätigt. Das teilte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) am Rande der Bürgerschaftssitzung mit. „Das Innenministerium hat uns zugesichert den Haushalt zu bestätige - wenn wir mit den Jahresabschlüssen hinterher kommen.“ Dort war die Hansestadt nach der Einführung des Buchhaltungssystems Doppik wegen des hohen Aufwands ins Hintertreffen geraten. In einer Aufholjagd hatte die Verwaltung bereits einige Jahre aufarbeiten können, ganz habe man das Ziel nicht erreicht – Eigentlich sollte bereits der Jahresabschluss 2016 von der Hansestadt beschlossen sein. „Das ist nicht zu schaffen“, so Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Deshalb habe das Ministerium nun die Genehmigung des Haushalts gesplittet. „Wenn wir den Jahresabschluss 2015 auf der nächsten Sitzung im Juni beschließen, bekommen wir die Bestätigung des aktuellen Haushalts für 2019.“ Die Bestätigung des Haushalts für 2020 gibt es dann für den Jahresabschluss 2016.

Anne Ziebarth