Ein würdevoller Abschied in Zeiten der Corona-Pandemie: Nicht unmöglich, aber schwierig. Der Greifswalder Bestatter Torben Harms hatte in den zurückliegenden Wochen zahlreiche Einschränkungen, Abstandsregelungen und Hygienevorschriften beachten müssen. Das neue Beerdigungsprozedere sei auch für viele Angehörige schwierig gewesen, sagt der 40-Jährige: „Durch den Mindestabstand ist kein richtiger Halt vorhanden. Auch das Kondolieren fehlt.“

Deutschlandweit wurden die wegen des Coronavirus verhängten Auflagen nun in vielen Bereichen des täglichen Lebens gelockert. Auch beim Thema Beerdigungen zeigte sich die Landespolitik nachsichtiger. Statt bisher 15 Beteiligten dürfen ab dem 18. Mai laut Verordnung des Landes bis zu 25 Personen den letzten Gang des Verstorbenen bei einer weltlichen Bestattung begleiten. Auch Trauergottesdienste dürfen nun wieder in den Kirchen stattfinden.

Feuer-Bestattungen aufgrund der Regelungen verschoben

Nicht jeder habe sich zu einer sofortigen Beerdigung nur im engsten Familienkreis durchringen können, erklärt Torben Harms: „Es gibt einige Personen, die die Bestattungen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben haben. Das geht allerdings nur bei Feuerbestattungen.“ Ob das Verschieben wirklich im Sinne der Angehörigen ist, sei zweifelhaft, fügt Harms an: „So lange eine Person nicht bestattet ist, können die Hinterbliebenen oftmals nicht damit abschließen. Das ist auch der Grund, weswegen viele Bestattungen trotz der Beschränkungen zeitnah stattgefunden haben.“

Schutzkleidung, Masken und Handschuhe habe er bereits Mitte März bestellt. Doch anders als in Italien oder den USA blieben Harms und seine Greifswalder Kollegen von einem Ausnahmezustand mit etlichen Corona-Verstorbenen verschont. Einen an Covid-19 erkrankten Menschen trug Harms bisher zu Grabe. Dieser wurde per Feuerbestattung beigesetzt. Anders als vielleicht so mancher vermutet, sei das kein Zwang, erklärt Harms: „Vor einigen Wochen rief mich eine Frau an. Sie war sehr verunsichert und fragte, ob eine Erdbestattung überhaupt noch möglich wäre. Es ist möglich.“

Torben Harms beerdigte bisher einen an Corona infizierten Verstorbenen. Quelle: Hendrik Roggeman

„Familien waren voller Verständnis“

Gleich zu Beginn, als die ersten Regelungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus im Land beschlossen wurden, standen vier Trauerfeiern bei Ulrike Streckenbach, Pastorin der St.-Marien-Gemeinde, an. Die Zahl der Trauergäste sei immer geringer geworden. Hinzu kam die Verordnung, dass Trauerfeiern nur noch unter freiem Himmel stattfinden durften. „Abschied nehmen ist immer ein grenzwertiger Moment, zu der Zeit wurde es immer noch ein Stück trauriger.“

Gemeinsam mit den Bestattungshäusern sei es trotzdem gelungen, einen würdevollen Abschied für die Angehörigen zu ermöglichen. Diese wiederum zeigten sich dankbar, wie die Pastorin sagt. „Die Familien waren voller Verständnis. Wir haben überlegt, wie man die Menschen auffangen kann, die nicht dabei sein konnten. So haben wir beispielsweise Ansprachen ausgedruckt und verschickt.“

Rituale sollen nachgeholt werden

Trotz der andächtigen Abschiede und dem Verständnis der Hinterbliebenen: Die neuen Umstände lösten auch bei der Pastorin „ein persönliches Bedauern“ aus. Rituale wie das gemeinsame Kaffeetrinken nach dem Trauergottesdienst, das den Angehörigen Kraft spenden soll, konnten nicht mehr stattfinden. Doch diese sollen nachgeholt werden, sobald es wieder möglich ist, sagt Streckenbach.

Dass Gottesdienste und somit auch Trauergottesdienste nun wieder in den Kirchen abgehalten werden können, löst auch bei Bernd Magedanz Erleichterung aus. Trotzdem gelten auch in den Gotteshäusern weiterhin strenge Regelungen. Neben dem Abstand zueinander dürfe auf zehn Quadratmeter nur eine Person kommen, erklärt der Pastor der Mariengemeinde: „Unsere Kirche verfügt glücklicherweise über 1000 Quadratmeter.“

Eine einzige Trauerfeier habe er unter den vorherigen Bedingungen durchgeführt. „Es war dennoch sehr schön. Die Amseln haben gesungen, das Wetter war optimal und es war zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Menschen schon mehr daran gewöhnt hatten.“ Dennoch sei die Personenbegrenzung auch für ihn eine bedauerliche Sache gewesen. Denn: „Bei vielen Menschen ist es eben nicht nur die Familie, die Abschied nehmen möchte.“

Pastorin Ulrike Streckenbach und Pastor Bernd Magedanz von der Kirchengemeinde St. Marien. Quelle: Christin Lachmann

Von Christin Lachmann