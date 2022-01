Inhaber Hussein Rasool freut sich darüber, dass sein Geschäft die meisten Stimmen bei der Abstimmung zum besten Döner in der Hansestadt bekommt. Nun tritt „1001 Nacht“ im Landeswettbewerb an und hat die Chance auf den Titel „Bester Dönerladen in MV“. Dabei können OZ-Leser auch etwas gewinnen.