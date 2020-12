„Bestes Bio aus MV“ kommt aus Levenhagen

Levenhagen

Ökologisch wirtschaften und die Produkte regional vermarkten – das prägt das Konzept des Landwirtschaftsbetriebes Wolfgramm in Levenhagen. Das Ergebnis ist „bestes Bio“. Der Bio-Hof nahe Greifswald hat beim diesjährigen Landeswettbewerb „Bestes Bio aus MV“ gewonnen. Er errang den 1. Platz.

Minister Backhaus : Richtungsweisende Konzepte für das Land

„Ich bin wirklich stolz auf unsere ökologischen Landwirtschaftsbetriebe hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ihr Engagement und ihre hervorragenden Konzepte zeugen nicht nur von einem hohen Verständnis für nachhaltiges Wirtschaften, sondern sind aus meiner Sicht auch richtungsweisend für unser Land. Sie leisten ihren Beitrag zu einer umweltfreundlichen Wertschöpfung und versorgen die Menschen mit hochwertigen Nahrungsmitteln“, sagte Agrarminister Till Backhaus ( SPD) bei der Preisverleihung. Am Dienstag zeichnete er die Wettbewerbsgewinner im Schweriner Landwirtschafts- und Umweltministerium aus.

Anzeige

Zwei Betriebe auf Platz 1

Die Wettbewerbsgewinner wurden durch eine fachkundige Jury, besetzt mit Vertretern aus Forschung, von Landwirtschafts- und Umweltverbänden sowie des Landwirtschaftsministeriums und Landtagsabgeordneten, ermittelt. Den ersten Platz vergab die Jury in diesem Jahr gleich an zwei Unternehmen. Ihn teilen sich der Landwirtschaftsbetrieb Wolfgramm und der Kulturverein Hof Medewege. Beide dürfen sich über ein Preisgeld von jeweils 2000 Euro freuen.

Mit Bio-Schafen und -Rindern zum Erfolg

Der Bio-Hof Wolfgramm ist ein Grünlandbetrieb und hält zwei Herden mit 90 Mutterschafen plus Nachzucht sowie 50 Rindern plus Nachzucht. Der Landwirtschaftsbetrieb überzeugte die Jury mit seinem authentischen betrieblichen Gesamtkonzept. Hervorzuheben sei die Initiative, die Wertschöpfung von der landwirtschaftlichen Urproduktion bis zur Vermarktung in der Region umzusetzen. Zur Vermarktung der hochwertigen Produkte hat der Betrieb eine Partnerschaft mit dem Land- und Sporthotel Alcedo GmbH in Levenhagen Das Unternehmen ist immer offen für Besucher und Interessierte, die wissen möchten, wo ihr gekauftes Produkt herkommt und wie die Tiere gehalten werden. In diesem Zusammenhang wird der Hof von regionalen Kindergärten besucht, speziell in der Ablammzeit der Schafe. Besonders wichtig für Ökolandwirtin Dörte Wolfgramm-Stühmeyer ist zudem die jährliche ehrenamtliche Moderation der Kinder-MeLa in Mühlengeez, würdigt die Jury das Konzept und Engagement des Levenhagener Betriebes. Solche Konzepte, die auch als Leitbild für andere Betriebe gelten können und zur Weiterentwicklung des Ökolandbaus in MV beitragen, werden bei dem zum zweiten Mal initiierten Landeswettbewerb „Bestes Bio aus MV“ gewürdigt.

50 neue Bio-Betriebe in MV

Ökologische Landwirtschaft ist in Mecklenburg-Vorpommern auf dem Vormarsch. 2020 kamen erneut 50 neue Bio-Betriebe im Land und knapp 5 700 Hektar Anbaufläche hinzu. Auf insgesamt rund 174 700 Hektar wird landesweit Ökolandwirtschaft betrieben. Das sind ungefähr 13 Prozent der gesamten Anbaufläche, teilt das Landwirtschaftsministerium mit. Hinzu kommen 222 bio-zertifizierte Unternehmen wie Mühlen, Bäckereien, Mostereien und ähnliche Betriebe. MV liege damit im bundesweiten Vergleich in der Spitzengruppe der Länder und über dem bundesdeutschen Durchschnitt von 9,7 Prozent.

Von OZ