Besuch auf dem Segelschiff „Greif“: „Das ist ja wie im Film“

Greifswald

Nach etwa 294 000 Seemeilen liegt das Segelschiff „Greif“ nun fest an der Kaikante in Wieck, egal ob bei Regen oder strahlendem Sonnenschein. So hatten sich die Mitglieder des Fördervereins Rahsegler Greif e. V. den 69. Geburtstag des Segelschulschiffes nicht vorgestellt, „aber wir machen das Beste daraus und blicken optimistisch in die Zukunft“, sagt Vereinsmitglied Heinz Bartsch.

Die „Greif“ kann derzeit nicht in See stechen, eine Grundreparatur des Zweimasters ist erforderlich. Besuche an Bord der „Greif“, sich umschauen und von Mitgliedern des Fördervereins durch das Schiff geführt werden, sind trotzdem möglich.

Anzeige

Neugierig auf die „Greif“

Leuchtende Augen bei Maria (7) und Thorben (12): „Das ist ja wie im Film“, schwärmt Maria. Mit ihren Eltern Josephine und Marvin Hübsch machen die beiden Geschwister Urlaub in Lubmin. Bei einem Tagesausflug in Eldena und Wieck entdecken sie zufällig das große Segelschiff und gehen an Bord. „Ganz schön rutschig“, stellt die Siebenjährige fest, als sie sich an einem Seil am Schiffsbug festhalten will. Denn es regnet an diesem Vormittag.

Weitere OZ+ Artikel

„Doch so ist das auf der See“, sagt sie achselzuckend. Der Regen macht ihr nichts aus, zu groß ist die Neugierde, was noch auf dem Schiff zu sehen ist. Es geht in die Fahrerkabine, ans Steuer und sogar unter Deck. Von dem Ausflug auf das Schiff werde sie noch ihren Freunden erzählen, ist sich das Mädchen sicher. „Denn auf solch einem großen Schiff war ich bisher noch nie!“

„Es war ein großes Abenteuer für mich“

Heinz Bartsch führt die Gäste durch die „Greif“, beantwortet Fragen und erzählt Geschichten von früher. „Es ist wichtig, dass das Schiff wahrgenommen und wieder saniert wird. Es hat so viel erlebt“, findet der Mann, der auf der Insel Usedom lebt. Der heute 70-Jährige war selbst im Jahre 1967 das erste Mal auf dem Schiff. Damals trug die „Greif“ noch den Namen „ Wilhelm Pieck“ und diente zur Ausbildung von jungen Leuten in der Schifffahrt. Noch genau kann er sich an die Zeit erinnern. „Es war ein großes Abenteuer für mich und hat mich gelehrt, dass man alles schaffen kann, wenn man im Team arbeitet.“

So können Sie spenden Die OSTSEE-ZEITUNG ruft Sie, liebe Leserinnen und Leser, unter dem Motto „Rettet die ‚Greif‘“ zu Spenden an den Förderverein Rahsegler Greif e. V. auf. Die OZ will mit Ihrer Hilfe den 125 000 Euro teuren und dringend erforderlichen Neuaufbau des Holzdecks finanzieren. Die Erneuerung des Decks ist auch dann notwendig, sollte die Greif künftig im Hafen liegen bleiben müssen.Spendenkonto: Sparkasse Vorpommern Zahlungsempfänger: Förderverein Rahsegler Greif e. V. IBAN: DE 57 1505 0500 0102 1025 11Verwendungszweck: Rettet die Greif Haben Sie eine tolle Erinnerung mit der „Greif“? Dann erzählen Sie uns Ihre persönliche „Greif“-Story. Über die schönsten, spannendsten, kuriosesten und bewegendsten Geschichten werden wir in der OSTSEE-ZEITUNG berichten. Schicken Sie Ihre Geschichte an: greifswald@ostsee-zeitung.de

Das ist auch sein Wunsch für die „Greif“: „Noch viele weitere Generationen für die Seefahrt begeistern und das traditionelle Segeln erlebbar machen“, sagt der Hand-für-Koje-Segler. Die Zeit auf der „Greif“ habe ihn gelehrt, dass man aufeinander Rücksicht nehmen müsse. Nach seinem Training auf dem Gaffelschoner, der das Flaggschiff der Hansestadt geworden ist, zog es Heinz Bartsch zur Volksmarine. Doch die „Greif“ ließ ihn nicht mehr los.

Innenraum soll moderner werden

Das Segelschiff „Greif“ am Liegeplatz an der Südmole in Greifswald Quelle: Stefanie Ploch

„Wenn wir das Schiff sanieren, dann wird auch der Innenraum verändert“, erzählt Bartsch. „Statt eines großen Mannschaftsraumes sollen dann mehrere Zweier- und Viererkabinen entstehen. Das ist auch moderner und zeitgemäßer.“

Ausfahrten sind ein Abenteuer

Für Heinz Bartsch war es bis zum Schluss ein Abenteuer, wenn er mit der „Greif“ ausfuhr. „Die Mitglieder des Vereins stellen die Matrosen bei Törns“, erzählt er. „Es macht mir Spaß, wenn ich mit meiner ehrenamtlichen Arbeit Greifswaldern und Touristen das Schiff erlebbar machen kann.“ Er empfiehlt, bei einem Törn auf den Mast des Seglers zu steigen. „Natürlich gesichert“, schmunzelt der 70-Jährige. „Aber es ist allemal ein Erlebnis.“ Er hofft, dass das bald wieder möglich ist.

Erzählen Sie Ihre „Greif“-Story Fast 52 000 Mitsegler, 7000 Kursteilnehmer: Die „Greif“ ist nicht nur Geschichte, sie steckt auch voller Geschichten. Wir wollen sie hören und davon berichten. Haben Sie auf der „Greif“ ex „ Wilhelm Pieck“ die Liebe Ihres Lebens gefunden oder vielleicht das erste Mal erfahren, wie sich eine echte Seekrankheit mit rebellierendem Magen anfühlt? Sind Sie auf der „Greif“ das erste Mal in die Masten gestiegen? Haben Sie auf dem Schiff Freunde fürs Leben gefunden? Erzählen Sie uns Ihre persönliche „Greif“-Story. Über die schönsten, spannendsten, kuriosesten und bewegendsten Geschichten werden wir in der OSTSEE-ZEITUNG berichten. Schicken Sie Ihre Geschichte an: greifswald@ostsee-zeitung.de. Wir melden uns bei Ihnen.

Mit der Open-Ship-Veranstaltung zeigt sich die Vorsitzende des Fördervereins der „Greif“ zufrieden. „Am Samstag kamen etwa 50 Leute, um sich das Schiff anzuschauen. Am Sonntag waren es weniger, weil es geregnet hat“, sagt Anne Stielow. Die Besucher stellen viele Fragen und sind sehr interessiert, hat sie bemerkt. Und auch den einen oder anderen Euro zur Sanierung der „Greif“ ließen die Gäste in die Spendendose fallen. Am Samstag seien so etwa 100 Euro zusammengekommen. „Und zwei Leute, die sich die ‚Greif‘ angeschaut haben, haben einen Mitgliedsantrag für den Verein ausgefüllt“, freut sich die Vorsitzende.

Von Stefanie Ploch