Greifswald

Es gab Blumen vom Geschäftsführer Dirk Mischkale und den Segen von Pastor Martin Wilhelm. Zu einem besseren Zeitpunkt hätte die Lockerung des Besuchsverbotes in Pflegeeinrichtungen für Christel Maletzke nicht erfolgen können. Seit Herbst letzten Jahres lebt ihr Ehemann Rainer im Altenhilfezentrum Paul Gerhardt der Johanna-Odebrecht-Stiftung. „Wir konnten schon unsere Silberhochzeit nicht feiern, da die Schwiegermutter vorher starb. Eigentlich hatten wir damals gesagt, dass dafür die Goldene Hochzeit größer gefeiert wird“, so die 73-Jährige. Doch schon seit längerer Zeit leidet ihr Rainer an Demenz, sodass der Alltag zu Hause nicht mehr zu bewerkstelligen war.

„Der Wunsch war dann, die Goldene Hochzeit auf Rügen zu feiern, wo wir in Samtens damals auch getraut wurden“, so Christel Maletzke. Nun freue sie sich jedoch, dass ihr und ihrem ebenfalls 73-jährigen Mann kurzfristig der Segen eines Pastors erteilt wurde. „Es ist so schön, dass es dann auch noch hier draußen möglich wurde, sodass dann auch noch Kolleginnen des Hauses und der Geschäftsführer dabei sein konnten“, ist die Greifswalderin über den Sonnenschein pünktlich zu den Worten von Pastor Martin Wilhelm dankbar.

Anzeige

Einschränkungen treffen Angehörige stärker als Bewohner

Die Einschränkungen in den letzten Wochen trafen die Bewohner. Aber noch viel mehr, würden die Angehörigen darunter leiden, wie der Geschäftsführer der Odebrecht-Stiftung beobachtete. „Die Bewohner selbst haben ihre engsten Kontaktpersonen – nämlich das Pflegepersonal – jeden Tag weiterhin gesehen. Daher haben sie die Einschränkungen gar nicht so empfunden“, meint Dirk Mischkale. Im Großen und Ganzen sei es den Bewohnern in dieser Zeit gut ergangen. „Wir haben uns auch bemüht, es die Bewohner nicht so spüren zu lassen.“ So kamen hier mehr Betreuer zum Einsatz und auch die Angebote mussten verändert werden. Dazu gehörten auch Musiker, die vor dem Haus für die Heimbewohner gespielt haben.

Weitere OZ+ Artikel

Doch auch wenn alle Seiten Verständnis für den Wunsch nach Lockerungen der Vorsichtsmaßnahmen zeigen, hätte man sich etwas mehr Zeit gewünscht. Dass die Öffnung der Pflegeeinrichtungen so zeitnah mit den Kita- und Schulöffnungen zusammenfällt, bereitet den Verantwortlichen Sorgen. „Es ist ein schwieriges Thema. Wir sehen auch die Gefahr. Denn wenn es ein Pflegeheim trifft, dann sind sehr viele Leute betroffen“, so Mischkale. „Wir hätten das Besuchsverbot gerne noch ein bis zwei Wochen länger beibehalten, um die Auswirkungen der anderen Lockerungen noch zu beobachten.“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Besuche mit Spaziergang an frischer Luft

Mit der Bewohnervertretung und dem Angehörigenverein werden regelmäßig die Maßnahmen besprochen. „Wenn man bedenkt, dass wir in unserem Haus auch Doppelzimmer haben und hier Besuche gestatten, entscheiden wir für andere mit“, sagt Dirk Mischkale. „Teilweise sind es auch die Bewohner die lieber die Sicherheit wählen. Sie verfolgen die Nachrichten und haben Angst vor zu starken Lockerungen.“ Daher werden auch zukünftig die Angehörigen gebeten, die Besuchszeiten möglichst für einen Spaziergang an der frischen Luft zu nutzen. Außerdem sind Besuche nur nach vorheriger Ankündigung von einer festgelegten Kontaktperson mit Mund-Nasen-Bedeckung für maximal eine Stunde erlaubt. Und auch hier wird vorschriftsmäßig erfasst, wer die Einrichtung besucht hat. Weiterhin werden auch Personen mit Erkältungssymptomen nicht eingelassen.

Diese Regeln wurden nach der Lockerung der Landesverordnung entworfen und beim Gesundheitsamt eingereicht. „Diese könnten unter Umständen jedoch auch schnell wieder angepasst werden, wenn sich die Lage ändert“, so der Geschäftsführer. Denn jetzt müsse auch beobachtet werden, ob sich nicht plötzlich zu viele Leute im Haus befinden.

Besucher mit Mund-Nasen-Schutz für Demente schwierig

Ute Wieck trägt als Angehörige in der Bewohnervertretung diese Entscheidungen mit. Seit dreieinhalb Jahren lebt ihre mittlerweile 90-jährige Mutter Ingeborg in der Einrichtung. „Ich sehe die Lockerungen ebenfalls noch skeptisch“, meint Ute Wieck. Stattdessen lobt sie das umsichtige Vorgehen in den letzten Wochen. „Wenn etwas fehlte, konnte ich es jederzeit vorbeibringen. Dann wurde an eine Kollegin eine Tüte übergeben und wir haben uns über meine Mutter ausgetauscht. Auch telefonisch hat das gut geklappt“, so Ute Wieck. Nun freut sie sich jedoch auch wieder, ihrer Mutter gegenüber zu stehen, auch wenn das mit einer Mund-Nasen-Bedeckung bei Demenzkranken schwierig ist. „Gerade demente Menschen lesen sehr viel im Gesicht ab“, begründet sie. Sie hat sich für ihren nächsten Besuch bereits ordnungsgemäß angemeldet. „Es ist nicht einfach zur Zeit. Aber wir versuchen damit zu leben und umso mehr freuen wir uns, wenn wir uns sehen.“

Lesen Sie auch:

Besuche in der Universitätsmedizin Greifswald wieder möglich

Corona-Lockerungen: So gehen die Bundesländer jetzt vor

Einsam in der Corona-Krise? Das sagen Heimbewohner und Pflegekräfte aus MV

Von Wenke Büssow-Krämer