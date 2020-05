Beten – Dem Wunder die Hand hinhalten

Wochen ohne Regen. Die Böden sind trocken. Am vergangenen Sonntag beteten wir um 11.30 Uhr für die Landwirtschaft. Die Ernte sei in Gefahr, Gott möge helfen. Um 18.30 Uhr setzte Regen ein. Seufzer der Erleichterung. Jeder Regenschauer bringt etwas, wie das Gebet. Jedes Gebet rechnet mit einer Besserung, die jetzt beginnt.

Die Hoffnung hält wie ein unsichtbares Band die Menschheit zusammen. Im Mai 2020 spüren alle, dass dieses gemeinsame Hoffen und Bangen viel bringt. Jede Lockerung der Kontaktbeschränkungen, bestätigt, dass wir es richtig machen.

Ruhe auf der Insel wirkt bedrohlich

Henning Kiene ist Pastor im Pfarramt Ahlbeck-Zirchow. Quelle: privat

Es ist hart ohne Kindergärten und mit Tele-Schule. Die geschlossenen Pflegeheime tun uns allen weh. Die Ruhe auf der Insel Usedom tat manchmal gut, sie wirkt zunehmend bedrohlich. Denn wir leben von Kindern und Eltern, die Strandburgen bauen, und Spaziergängern, die die Wälder erkunden. Nun geht es behutsam in Richtung Besserung, von einem Ende der Krise träumen wir auch. Viele Gebete unterstützen unsere große Anstrengung. Gemeinsame Hoffnung verbindet uns seit Wochen. Wir haben vieles neu gelernt.

„Nicht müde werden / sondern dem Wunder / leise / wie einem Vogel / die Hand hinhalten“, dichtete Hilde Domin. Wer betet, streckt mit der eigenen Hand sein ganzes Leben aus. Es ist wie mit den aufdringlichen Spatzen, die sich mit Krümeln in die Nähe locken lassen. Sogar auf die Hand hüpfen sie und flattern über die Finger. Beten lockt das Wunder an.

Beten spart mit großen Worten

Im Gebet Jesu, dem Vaterunser, heißt es: „Unser tägliches Brot gib uns heute“. Alle, die so beten, wissen: Es geht genau um das, was wirklich zum Leben nötig ist. Christliches Beten spart mit großen Worten, es bittet bescheiden. Beten rechnet mit einem Wunder und macht zugleich das Nächstliegende zum Ernstfall.

„Unser tägliches Brot“, bittet um Gesundheit und den Frieden nebenan. „Tägliches Brot“ – es geht um ein Gespräch über den Gartenzaun und einen Gruß am Telefon. Beten schärft die Aufmerksamkeit, die brauchen jetzt die Kinder und Jugendlichen, sie tragen in all diesen Wochen schwer. Sie tun es für alle und mit ihnen die Alten, die isoliert sind. Möge es Lösungen geben, mehr Bewegungsraum im Kindergarten und in der Schule und Familienbesuche in der Pflege, sicher für alle und rasch. Vielleicht wiederholt sich mit dem Gebet auch der letzte Sonntag. Um 11 Uhr beten, um 18.30 Uhr kommen – wie die ersten Tropfen auf den ausgedörrten Boden fielen – neue Ideen für nächste Schritte.

Henning Kiene, Pastor in Ahlbeck und Zirchow auf Usedom

Von Henning Kiene