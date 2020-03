Benz

Kennen Sie die Betenden Hände von Albrecht Dürer? Zwei schmale Hände, locker aneinander gelegt, die bisherige schwere Arbeit sieht man ihnen an. Millionenfach wurde die Zeichnung nachgedruckt und als Messingrelief gegossen. Millionenfach hängt sie (hing sie früher?) in den Zimmern der Wohnungen.

Beten zuhause statt in der Kirche? Womöglich Gottesdienst zuhause statt in der Kirche? Unsere Tradition sagt uns: Gottesdienst ist mit Aufwand verbunden. Sonntags beizeiten aufstehen um mit allem fertig zu sein, aufbrechen, manchmal frieren, mitsingen, mitdenken, mitbeten. Gott „wohnt“ ja in der Kirche, der hat‘s also leicht?! Aber trotz allem Aufwand: ich merke jetzt schon, wie ich diesen Termin der Woche vermisse.

Mich beschäftigt die Frage: Wartet Gott wirklich, ob wir kommen? Und hätte (ein bisschen überspitzt gesagt) jetzt frei, weil wir uns zu unserem eigenen Schutz nicht in den Kirchen versammeln sollen? Gottes-Dienst; wer dient eigentlich wem? Gottesdienst kann auch bedeuten: Gott dient uns, seinen Menschen indem er uns nahe sein will. Und zwar an jedem Ort, an dem wir ihn einlassen. Zuhause in den verschiedenen Räumen unseres Lebens und Alltags. Bei der Arbeit, selbst bei Hektik und Stress. Und zwar zu jeder Zeit, die wir ihm frei lassen.

Und noch eine Frage: Erwartet Gott nicht etwas von uns, eine Predigt, schöne Gesänge, wohl formulierte Gebete?

Nein, er braucht nur die innere Haltung, die z.B. in den Betenden Händen zum Ausdruck kommt: einen Moment inne halten, einen Augenblick nichts tun, auch keine Gedanken-Arbeit und Sorgen, eine kleine Weile lauschen ins Herz und nach draußen.

Und dann wird er zu uns sprechen von Frieden, von Hoffnung und von Zuversicht. Vielleicht benutzt er auch manchmal die Stimmen seiner wunderbaren Natur und Schöpfung: die Vögel, die von ihrer Lust auf Leben singen, die Blumen, die blühen um Zukunft zu schaffen, die Insekten, die aufbrechen um die kommende Zeit zu gestalten. Vielleicht steckt er auch im Lachen und den Wortfetzen, die durch die Stille zurzeit viel weiter zu uns klingen.

Die „Betenden Hände“ sind wohl am meisten im deutschsprachigen Raum verbreitet. Andere Länder kennen andere Traditionen, um sich daran zu erinnern, dass Gott ihnen immer und überall nahe sein möchte. Im Süddeutschen gibt es die Wegekreuze. Woanders werden in Zimmerecken kleine Altäre eingerichtet mit Ikonen, den wunderbaren, goldglänzenden Bildern aus der orthodoxen Kirche, mit schönen Sprüchen, Kerzen, Blumenschmuck. Dingen, die der Seele gut tun. Also wenn Sie die „Betenden Hände“ nicht haben und sie nicht (aus legalen Quellen!) im Internet herunterladen wollen, nutzen Sie andere schöne Dinge, die Sie haben, und stellen Sie sie in diesen Tagen bewusst auf.

Ich bin überzeugt, Gott wird Ihnen bei der Betrachtung dienen und nahe sein. Und ich freue mich drauf, wenn wir nach dieser Zeit uns wieder in unseren Kirchen versammeln können und vielleicht sogar die Kunst des Innehaltens „rüberretten“.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Annegret Möller-Titel