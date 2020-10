Betreuerin: Anträge immer noch per Brief und Fax

Greifswald

Sie kämpft für Menschen, die nicht in der Lage sind, sich selbst zu helfen. Maren Rosenthal arbeitet seit zwölf Jahren als gerichtlich bestellte Betreuerin und sie macht ihren Job gern. Ihr jüngster Fall ist eine Frau, die in ihrer Wohnung im Müll versank und gegen die bereits ein Haftbefehl vorlag, weil ihr Personalausweis seit mehreren Jahren abgelaufen war. „Nach einem Monat saß die Frau mit einem Lächeln in einer sauberen Wohnung und das Problem mit dem Personalausweis war geklärt“, sagt Rosenthal. Hinter dem Lächeln der hilfsbedürftigen Frau in einer aufgeräumten Wohnung stecken nicht nur viel Arbeit mit unzähligen Anträgen an Behörden, Gespräche mit Vermietern, mit Pflegediensten, mit Gläubigern sowie die passenden finaziellen Umstände, sondern auch Nerven so stark wie Stahlseile.

Antragsflut für Laien kaum zu bewältigen

Gerichtlich bestellte Betreuer wie Maren Rosenthal helfen Menschen, die aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen nicht in der Lage sind, ihre Rechte durchzusetzen. Meist rücken sie in den öffentlichen Fokus, wenn Dinge schief laufen, nicht aber in den hunderten, ja tausenden Fällen, in denen die Klienten von der Arbeit der Betreuer profitieren. 136 Berufsbetreuer sind im Landkreis tätig. Die Zahl sei seit Jahren konstant, so Kreissprecher Achim Froitzheim.

Doch mitunter fragt sich Rosenthal, wie andere Menschen, die nicht auf einen Betreuer zurückgreifen können, die Antragsflut bewältigen können. „Wenn ich als Profi hier sitze und schwitze, dann möchte ich nicht wissen, wie es der alten Dame geht, die für ihren Mann die Kostenübernahme für einen Heimplatz beantragen muss.“

Ein Antrag – acht Mal Name und Adresse

Vor Maren Rosenthal liegt ein Stapel Papier, der als Antrag auf Hilfe zur Pflege ausgefüllt werden muss. „Mein Klient hat bis vor zwei Monaten Grundsicherung bezogen, ist aber aufgrund von Wohngeldzahlungen aus der Grundsicherung gefallen. Nun muss ein Antrag auf Hilfe zur Pflege gestellt werden, weil sich der körperliche Zustand meines Klienten weiter verschlechtert hat“, berichtet sie.

Die Formulare für die Grundsicherung und die Hilfe zur Pflege seien identisch, weil sie beides Leistungen nach dem Sozilagesetzbuch XII darstellen. Doch die Betreuerin muss den Antrag komplett neu schreiben. Dazu gehört auch, dass sie acht Mal (!) auf verschiedenen Antragsformularen Name, Adresse und Geburtsdatum eingetragen muss. Auch die Angaben zu Vermögen und Konten müssen mehrfach ausgefüllt werden. „Es ist ja richtig und wichtig, dass alles vorgelegt und nachgewiesen werden muss“, sagt Rosenthal. „Aber die Art und Weise, wie vorsintflutlich das gehandhabt wird, ist einfach zeit- und ressourcenraubend, nicht nur für mich, sondern auch für die Mitarbeiter im Sozialamt.“

Keine Online-Formulare

Anträge stellt Rosenthal immer noch per Brief oder per Fax, so wie vor zwölf Jahren als sie mit der Arbeit als Betreuer begann. „Eine Antragsstellung über Online-Formulare ist derzeit nicht möglich“, bestätigt Kreissprecher Froitzheim. Begründung: Die Verwaltung befinde sich im Prozess der Digitalisierung.

Nur so kann sich die Betreuerin auch die Situation erklären, mit der sie aktuell kämpft. Der Klient, Bezieher von Grundsicherung, wurde im Frühjahr 2019 im Krankenhaus behandelt, ging danach vom 24. April bis 24. Mai in die Kurzzeitpflege, bevor er zurück in das Betreute Wohnen wechselte. Noch während der Kurzzeitpflege stellte Rosenthal per Fax einen Antrag auf Übernahme der Kosten für die Kurzzeitpflege beim Sozialamt. Als sich das Amt nicht regte, erinnerte die Betreuerin im Mai 2020 an den Antrag, bat Ende Juni nachdrücklich um dringende Bearbeitung, weil die Rehaklinik, in der die Kurzzeitpflege geleistet wurde, noch immer auf ihr Geld wartete.

Betreuerin erhielt keinen Bescheid

Ende September kam dann ein Schreiben einer Anwaltskanzlei, die für die Klinik das Geld einforderte, inklusive Mahngebühren. „Im Resultat bedeutet das nicht nur mehr Aufwand für den Betreuer und das Amt, sondern auch zusätzliche Kosten“, so Rosenthal. Dass ihr Antrag angeblich abgelehnt wurde, erfuhr die Betreuerin erst durch die Anfrage der OZ im Zusammenhang mit der Recherche für diesen Artikel. Einen Bescheid habe sie nie erhalten, so die Betreuerin. „So konnte ich auch nicht in Widerspruch gehen, was ich auf jeden Fall getan hätte.“

Keine Anklage: „Bearbeiter tun ihr Bestes, sind überlastet“

Rosenthal will nicht anklagen, lobt die Sozialamtsmitarbeiterinnen ausdrücklich. „Ich weiß, dass die Bearbeiter alles tun, was irgend möglich ist“, sagt die 55-Jährige. „Aber diese Fälle passieren, wenn Mitarbeiter total überlastet sind.“ Sorge bereitet ihr, dass in den kommenden Monaten mit einer zusätzlichen Antragsflut aufgrund der gestiegenen Eigenbeiträge bei den Pflegekosten in Heimen, betreuten Wohnformen und Pflegeeinrichtungen zu rechnen ist, was Bearbeitungszeiten noch weiter verlängern wird. Dazu kommt der demografische Wandel mit tendenziell immer mehr Pflegebedürftigen.

Kreis: Optimierung bedarf eines längeren Zeitraums

Laut der Pflegesozialplanung des Kreises wird die Anzahl der Pflegebedürftigen stark steigen. Der Kreis geht davon aus, dass es 2030 etwa 22 400 Pflegebedürftige geben wird, derzeit sind es rund 14 000. Wie die Verwaltung auf diese Herausforderungen reagiert, blieb in der Antwort des Kreises aber diffus. „In den verschiedenen Leistungsbereichen des Sozialamtes wurde in diesem Jahr Personal eingestellt. Personalplanungen für den nächsten Stellenplan 2022 erfolgen Anfang 2021“, heißt die schwammige Antwort auf die Frage, wie auf das gestiegene Arbeitsvolumen reagiert werde.

Zum 1. Juli 2020 hat die Kreisverwaltung das Sozial- und Jugendamt wieder entkoppelt, was zu Verbesserungen führen soll. „Die Anpassung und Optimierung der Abläufe bedürfen eines längeren Zeitraums“, so Froitzheim. Eine Verbesserung der Situation werde permanent angestrebt, so die pauschale Antwort.

Krankenstand „leicht“ erhöht

Ein entscheidener Schlüssel wäre, die Digitalisierung voranzutreiben, damit die Mitarbeiter einen zentralen Zugriff auf die Daten der Hilfeempfänger erhalten, findet Rosenthal. „Mein Eindruck ist, dass die Mitarbeiter im Amt am Limit arbeiten und deswegen auch zunehmend krankheitsbedingt ausfallen, was wiederum das Arbeitspensum für die gesunden Mitarbieter erhöht.“ Von dramatischen Zuständen will die Verwaltung nichts wissen. „Der Krankenstand im Sozialamt ist leicht höher als im Durchschnitt der Kreisverwaltung.“

