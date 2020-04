Greifswald

Die Berufsschulen geschlossen, der Betrieb im Krisenmodus, weil er zu hat oder die Auftragsbücher wegen der Krise rund um das Coronavirus leer sind. Mittendrin stecken Auszubildende, die mit neuen Prüfungsterminen und geänderter Ausbildung leben müssen. Der Druck ist auf allen Seiten hoch. „Uns geht es jetzt darum, dass die Ausbildungsbetriebe umfänglich erhalten bleiben nach dieser Krise“, sagt Ellen Grull, Leiterin des Bereichs Aus- und Weiterbildung bei der Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg ( IHK).

Die IHKs haben am vergangenen Wochenende die schriftlichen Abschlussprüfungen in den Sommer verschoben. 1300 Prüfungsteilnehmer sind davon in der IHK-Region Neubrandenburg betroffen, zu der auch Greifswald gehört. „Die schriftlichen IHK-Ausbildungsprüfungen werden nach jetzigem Stand in der Zeit vom 16. bis zum 19. Juni nachgeholt. Die industriell-technischen Prüfungen sollen demnach am 16. und 17. Juni und die kaufmännischen am 18. und 19. Juni erfolgen“, heißt es in einer Pressemitteilung der IHK Neubrandenburg. Zudem fallen derzeit für 450 Azubis Zwischenprüfungen aus, die jedoch nicht nachgeholt werden müssen.

IHK fordert Kurzarbeitergeld für Azubis

Während Angestellte in Kurzarbeit geschickt werden und dabei 60 bzw. 67 Prozent ihres Nettoentgelts vom Staat erhalten, müssten Azubis zunächst von der Ausbildung freigestellt werden, so Ellen Grull. Die Freistellung soll erst dann erfolgen, wenn alle anderen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Ausbildung ausgeschöpft sind.

Dazu gehören Arbeit in anderen Betriebsbereichen, vorgezogene Ausbildungsinhalte, besondere Ausbildungsveranstaltungen oder Übungswerkstätten. Azubis bekommen bei einer Freistellung für sechs Wochen ihre volle Ausbildungsvergütung. „Danach kann die Regelung zum Kurzarbeitergeld auch für Auszubildende greifen“, sagt Ellen Grull. „Wir fordern, dass für Azubis auch von Beginn an die Kurzarbeiterregelung gilt.“

Ausfall der Berufsschule nicht zwingend störend

Azubis in geschlossenen Geschäften wie Restaurants und Textilhändlern sitzen derzeit zu Hause, andere Firmen produzieren weiter. „Unsere vier Azubis werden in der Praxis geschult. Der Ausfall der Berufsschule ist für uns nicht hinderlich“, sagt Greifenfleisch-Geschäftsführer Andreas Träbert. Die schulischen Inhalte würden später aufgearbeitet werden.

Eine Abweichung, aber keine Störung sei der Ausfall der Berufsschule, sagt Udo Possin, Geschäftsführer des Elektronikteileherstellers ml&s. „Unsere zwei Ausbilder unterrichten die Azubis weiterhin in unseren firmeneigenen Lehrkabinetten. Wir ziehen den praktischen Teil der Ausbildung vor. Ausgefallene Berufsschulinhalte werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.“ Rund 30 Azubis lernen derzeit bei ml&s, der Großteil davon Industrieelektroniker.

Greifswalder Berufsschule setzt auf Online-Unterricht

Das Regionale Berufliche Bildungszentrum Greifswald zählt derzeit 144 Schüler auf der Onlinelernplattform haleo. „Die Plattform ist gut, Schüler finden die Aufgaben zentral und stellen ihre Antworten dort ein“, sagt RBB-Leiterin Cornelia Kropidlowski. Insgesamt lernen rund 2000 junge Menschen am RBB. Sie alle sollen die Plattform nutzen können. Dafür brauche es eine Einweisung und Erklärung am besten in einer Digitalschulung, so Kropidlowski weiter. Bis dahin würden Aufgaben per E-Mail verschickt und Unterricht über die Plattform „zoom“ digital organisiert.

Und was passiert, falls Ausbildungsverträge in der Zeit der abgesagten Prüfungen regulär enden? Die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern hofft, dass Ausbildungsverträge in diesem Fall verlängert würden, um den Berufsabschluss nicht zu gefährden, teilt eine Sprecherin der Kammer mit. Das kann geschehen im Einzelfall, muss es aber nicht, ergänzt Ellen Grull. Entschieden sich Betriebe stattdessen beispielsweise dafür, einen Azubi ohne Berufsabschluss anzustellen, falle das unter die Vertragsfreiheit, so die Handwerkskammer. „Ziel sollte jedoch immer der erfolgreiche Berufsabschluss sein.“

Neue Ausbildungsverträge geraten ins Stocken

Alle Abschluss- und Gesellenprüfungen inklusive Teile von gestreckten Prüfungen, Zwischenprüfungen, Meister- und sonstige Fortbildungsprüfungen sind bis zum 24. April abgesagt, informiert die Kammer. Die Corona-Krise wirft ihre Schatten bereits auf das kommende Ausbildungsjahr: Für viele Betriebe stellt sich nun die Frage, wann und ob sie Azubis für das kommende Ausbildungsjahr einstellen.

„Wir müssen abwarten. Aber die ersten Rückmeldungen zeigen, dass der Abschluss von Ausbildungsverträgen ins Stocken gerät“, sagt Ellen Grull. Die Schließungen zahlreicher Geschäfte und aller Schulen im Bundesland dauert noch mindestens bis zum 20 April an.

